GYM: dernier blitz de négos pour le gala du 19 mai

Alors que Premier Boxing Champions (PBC), Showtime et GYM ont parlé d'une finale entre Adonis Stevenson et Badou Jack en combat d'unification pour les titres des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) et de super champion de la World Boxing Association (WBA), un combat pour le titre du WBC entre Stevenson et Eleider Alvarez - son aspirant obligatoire - n'est toujours pas exclu.

Le gérant d'Alvarez, Stéphane Lépine, a clairement indiqué que pour que son protégé accepte de se tasser pour faire place à ce combat, toutes ses conditions devraient lui être accordées. Or, en date de mardi, l'homme d'affaires ne pouvait confirmer que c'était le cas.

Ce qu'il veut est simple: un dédommagement financier important - le chiffre d'un million US pour les deux prochains combats a été avancé - et un contrat en bonne et due forme garantissant qu'Alvarez (23-0, 11 K.-O.) affronterait le vainqueur du combat entre Stevenson (29-1, 24 K.-O.) et Jack (22-1-2, 13 K.-O.).

Présentement, il n'a pas obtenu ce qu'il désire.

Les négociations devaient se conclure lundi, mais toutes les parties impliquées n'ont pu en venir à une entente. La date butoir étant passée, Lépine aurait envoyé un ultimatum indiquant qu'il se retirait du processus et qu'il exigeait la tenue du combat entre Alvarez et Stevenson dès le 19 mais, mais le WBC lui aurait demandé quelques heures de plus. Lépine, tout comme Yvon Michel, n'ont pas voulu confirmer afin de ne pas nuire à ces négociations de la dernière chance.

Michel a toutefois confirmé qu'il y aurait bel et bien un gala le 19 mai, au Centre Bell, précisant que tout était en place afin de lancer la promotion et la vente des billets, si ce n'est que de savoir quels noms il devra mettre au haut de l'affiche.

En attendant, GYM présentera le 19 avril un gala au Casino de Montréal avec en finale le poids lourd Oscar Rivas (22-0, 16 K.-O.). Celui qui est classé 11e aspirant au titre du WBC - détenu par Deontay Wilder - affrontera soit le Brésilien Edson Cesar Antonio (40-7-1, 31 K.-O.), soit l'Américain Eugene Hill (34-1, 22 K.-O.). Le choix sera arrêté dans les prochains jours. Son titre de la North American Boxing Federation (NABF) ne sera toutefois pas en jeu.

La demi-finale sera assurée par le super moyen Shakeel Phinn (16-2, 11 K.-O.), face à Bartolomiej Grafka (20-29-3, 9 K.-O.). Le poids moyen Christian Mbili (8-0, 8 K.-O.) sera également de la partie, face à l'Argentin Luis Eduardo Paz (12-4-1, 8 K.-O.). Trois autres combats compléteront la carte.

Signe que les temps changent: Michel s'est dit ouvert à ce que Rivas affronte le vainqueur du choc des poids lourds entre le protégé d'Eye of the Tiger Management Simon Kean et Adam Braidwood, qui doit avoir lieu le 16 juin. Un événement conjoint entre les deux groupes montréalais aurait été impensable il y a quelques mois à peine.