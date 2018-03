Une plainte officielle contre Alvarez met le combat revanche contre Golovkin en péril

Associated Press LAS VEGAS

Alvarez pourrait être suspendu pendant un an après avoir échoué à deux reprises un test antidopage. Les analyses ont révélé la présence de clenbutérol dans les tests du boxeur à la mi-février, alors qu'il avait lui-même insisté pour le programme de tests volontaires en vue du combat.

Une audience a été fixée le 18 avril, suite à la plainte déposée par la Commission athlétique du Nevada, remplaçant l'autre audience qui était prévue auparavant. Il est donc peu probable que le combat ait lieu le 5 mai en raison de la date de l'audience, prévue seulement deux semaines avant la date butoir de l'événement.

La Commission athlétique du Nevada prévoit une sanction de un an pour les premières violations, mais peut être réduite de moitié selon la volonté de la commission. Même si Alvarez écopait d'une suspension de six mois seulement, le combat ne pourrait pas avoir lieu avant le mois d'août, au plus tôt.