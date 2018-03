Saul «Canelo» Alvarez testé positif au clenbutérol

Alvarez, qui a lui-même insisté pour le programme de tests volontaires en vue du combat du 5 mai prochain, aurait échoué un test au clenbutérol, a indiqué Golden Boy par communiqué, lundi.

Le promoteur rappelle toutefois que «des dizaines d'athlètes provenant du Mexique ont au cours des dernières années été contaminés par de la viande».

Golden Boy cite d'ailleurs le directeur du laboratoire responsable du programme antidopage pour ce combat, Daniel Eichner, qui précise que les niveaux de clenbutérol détectés dans les échantillons d'Alvarez «sont de l'ordre de ce que l'on pourrait s'attendre à trouver dans un cas de contamination par de l'ingestion de viande contaminée».

Ce laboratoire, SMRTL, de Salt Lake City, est acrrédité par l'Agence mondiale antidopage.

Golden Boy ajoute que dès qu'elle a pris connaissance du résultat de ce test, elle en a fait part à la Commission athlétique du Nevada et au promoteur de Golovkin, Tom Loeffler.

Tel que prévu, Alvarez déménagera immédiatement son camp d'entraînement du Mexique aux États-Unis et subira tous les tests que l'organisme VADA juge requis afin que le combat contre Golovkin ait lieu tel que prévu.

Alvarez s'est soumis à des dizaines de tests antidopage en marge de ses 12 derniers combats, sans jamais avoir de résultat positif.

«Je suis un athlète qui respecte le sport et cela me surprend et me dérange. Ça ne m'est jamais arrivé auparavant, a indiqué Alvarez. Je vais me soumettre à tous les tests qu'on m'imposera afin de clarifier cette situation embarrassante. Je suis convaincu que la vérité fera surface.»

Alvarez (49-1-2, 34 K.-O.) et Golovkin (37-0-1, 33 K.-O.) doivent en principe s'affronter lors de l'immense gala du Cinco de Mayo organisé par Golden Boy à Las Vegas, afin de venger leur controversé combat nul de septembre dernier.