Ronda Rousey courtisée par la WWE

Dan Gelston Associated Press

Le vice-président de la WWE, Paul Levesque, mieux connu sous son nom de lutteur Triple H, a été aperçu dans un restaurant de Los Angeles en compagnie de Rousey mardi soir. Il n'en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs s'active, alors que la plus célèbre combattante de l'UFC pourrait quitter l'octogone et poursuivre sa carrière dans le monde du divertissement sportif.

Levesque a confirmé à l'Associated Press mercredi que la WWE était en pourparlers avec Rousey. Il a ajouté qu'il était ami de la combattante depuis plusieurs années.

Rousey (12-2) a déjà été l'athlète la plus dominante dans l'univers des arts martiaux mixtes, mais elle ne s'est pas battue depuis un revers en 48 secondes contre Amanda Nunes à l'UFC 207, en décembre 2016. Il s'agissait de sa deuxième défaite en 13 mois et elle avait annoncé qu'elle prenait une pause, souhaitant notamment poursuivre le développement de sa carrière dans le monde du divertissement.

Surnommée «Rowdy» en l'honneur du légendaire lutteur «Rowdy» Roddy Piper, Rousey est amatrice de lutte et a déjà participé à quelques galas de la WWE en tant qu'invitée.