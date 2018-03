Mayweather-McGregor: des recettes de plus de 600 millions

Le combat entre la légende américaine de la boxe Floyd Mayweather et la star irlandaise des arts martiaux mixtes Conor McGregor a généré plus de 600 millions de dollars US de recettes, a annoncé Showtime, le diffuseur exclusif du combat aux États-Unis.

Le duel qui a lieu le 26 août dernier à Las Vegas est selon le communiqué publié jeudi par Showtime le deuxième événement sportif organisé sur une journée le plus rémunérateur de l'histoire.

Le record est détenu par un autre combat de boxe, présenté alors comme «le combat du siècle», entre Mayweather et le Philippin Manny Pacquiao qui avait également généré en mai 2015 plus de 600 millions de dollars.

Selon Showtime, le combat Mayweather-McGregor a suscité 4,3 millions d'achats de séance à la demande (pay per view) en Amérique du Nord, non loin du record de 4,6 millions atteint pour Mayweather-Pacquiao.

Le prix de la séance avait été fixé à 89,99 $ par Showtime.

Selon des chiffres publiés par la commission sportive du Nevada, organisatrice de l'événement, Mayweather-McGregor a généré 55,1 millions de dollars en recettes de billeterie, loin du record de 72,2 millions atteint pour Mayweather-Pacquiao.

Le combat entre Mayweather et McGregor a suscité beaucoup de curiosité et d'intérêt, car le premier, considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, était sorti à cette occasion de sa retraite prise deux ans auparavant et le second, connu pour ses provocations, n'avait jamais boxé à ce niveau.

Mayweather qui a touché plus de 100 millions de dollars pour ce combat, s'est imposé par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise et a signé sa 50e victoire en autant de combats, la 27e avant la limite.

Il a annoncé dès la fin du combat qu'il ne remonterait plus sur un ring, mais celui qui est surnommé «Money» a révélé cette semaine qu'il avait été approché par l'UFC, le principal organisateur de combats MMA pour trois ou quatre combats qui lui rapporteraient selon lui un milliard de dollars.