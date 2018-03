Georges St-Pierre abandonne son titre des poids moyens

«Mon combat à l'UFC 217 a été l'une des plus belles soirées de ma vie, mais je dois prendre du temps pour me concentrer sur ma santé, a-t-il indiqué par la voie d'un communiqué publié par l'UFC. Par respect pour les athlètes et le sport, je ne veux pas bloquer la division. Je renonce à ma ceinture et, à mon retour en forme, je vais déterminer avec l'UFC le prochain chapitre de ma carrière.»

La décision de GSP propulse Robert Whittaker au rang de champion, lui qui avait remporté le titre intérimaire au mois de juillet. L'UFC a d'ailleurs annoncé, jeudi, qu'il défendrait sa ceinture contre l'Américain Luke Rockhold - ancien champion de la catégorie - le 11 février à Perth, en Australie.