Judo: une médaille d'argent pour Arthur Margelidon

«C'est une étape de plus, a dit le Montréalais. J'ai eu une première médaille en Grand Prix, à Hohhot en Chine, en juillet (médaille d'argent). Ça prouve que, même dans les plus gros tournois, je suis capable de livrer la marchandise. J'ai maintenant deux grosses médailles en un an. Il ne reste plus qu'à enchaîner les victoires. Petit à petit, je vais monter sur le podium mondial et olympique.»

C'est le Japonais Arata Tatsukawa qui a été sacré vainqueur.

« Je suis très content d'avoir récolté l'argent à ce prestigieux tournoi, mais c'est quand même décevant parce que j'ai perdu un combat qui était très très serré, a dit Margelidon. Ç'a aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. J'ai pris deux pénalités pour la même erreur de décision. J'ai passé la tête du mauvais côté du bras de mon adversaire en «golden score'.»

Margelidon a gagné par ippon son premier combat, contre l'Iranien Mohammad Mohammadi Barimanlou. En quarts de finale, le Suédois Tommy Macias a été projeté rapidement, ce qui a permis à Margelidon de faire un ippon.

«En demi-finale, j'ai affronté le Japonais Rentaro Nogami, qui vient de terminer deuxième à son championnat national. Je l'ai battu par waza-ari vers la fin du combat et j'ai contrôlé pendant les 45 dernières secondes.»

Margelidon reste à Tokyo pour s'entraîner en vue du Tournoi mondial des maîtres de Saint-Pétersbourg en Russie, qui sera présenté dans deux semaines.

«J'ai eu la confirmation que je participerai à cet événement regroupant les 16 meilleurs judokas de chaque catégorie, a t-il confié. J'ai été sélectionné avec ma 15e place mondiale et je viens d'assurer ma place (samedi). J'espère une autre médaille.»

Toujours chez les moins de 73 kg, le Saguenéen Antoine Bouchard a fini neuvième.

Chez les dames, la Montréalaise Ecaterina Guica a fini septième chez les -52 kg. Sa journée s'est terminée au repêchage. Elle a perdu par ippon contre la Roumaine Alexandra-Larisa Florian. Dans les préliminaires, elle a signé une fiche de deux victoires et une défaite, toutes par ippon.

Également en action, Jessica Klimkait (-57 kg), Christa Deguchi (-57 kg), Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg) et Emily Burt (-63 kg) n'ont pas obtenu de classement.