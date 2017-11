GYM a tenté de bloquer le combat Beterbiev-Kölling

Le combat de championnat du monde entre Artur Beterbiev et Enrico Kölling a bien failli ne pas avoir lieu en raison d'une intervention du promoteur montréalais Groupe Yvon Michel.

Jeudi dernier, à quelque 72 heures du combat de championnat des mi-lourds de l'Internationl Boxing Federation (IBF), l'avocat de Beterbiev l'a contacté pour lui indiquer que s'il ne remettait pas 30% de sa bourse - estimée à 250 000 $ US - à GYM, l'organisme intenterait des procédures judiciaires dans un tribunal de la Californie afin d'empêcher la tenue du combat.

En conflit contractuel avec GYM, Beterbiev a décidé de se plier à cette exigence afin que le combat ait toujours lieu. Il a ainsi placé 30% de sa bourse totale en fidéicommis.

Si le juge estime que Beterbiev est toujours sous contrat avec GYM, le promoteur pourra toucher cette somme. Sinon, c'est Beterbiev qui l'ajoutera à sa cagnotte.

Beterbiev (12-0, 12 K.-O.) a battu Kölling (23-2, 6 K.-O.) par arrêt de l'arbitre à 2:33 du 12e et dernier round.

Le protégé de Marc Ramsay estime avoir rempli toutes ses conditions contractuelles envers GYM, mais le groupe croit que le boxeur d'origine russe est toujours lié à lui. Les deux parties ont demandé aux tribunaux québécois que cette affaire soit réglée prestement. Elles espèrent se revoir en cour en janvier ou février prochain.

Les deux parties ont rompu toute négociation et il n'y a aucune chance que ce conflit se règle hors cour.

Beterbiev et Ramsay sont en quelque sorte prisonniers de ces procédures et ne sont pas en mesure d'annoncer immédiatement quelle sera la suite des choses pour le boxeur. Ramsay a par contre commencé à établir une liste d'adversaires potentiels pour une première défense de titre.

Il n'est pas exclu que Beterbiev puisse obtenir à son prochain combat un duel d'unification avec l'un des trois autres champions de la division. Adonis Stevenson détient la ceinture du World Boxing Council; Dmitry Bivol est champion de la World Boxing Assocation; tandis que Sergey Kovalev et Vyacheslav Shabranskyy s'affronteront le 25 novembre pour le titre vacant de la World Boxing Organization.

En ce qui a trait à son promoteur, si Beterbiev souhaite continuer à vivre à Montréal, il n'exclut pas de s'associer à un promoteur américain. Le scénario idéal pour lui serait de recevoir des offres de promoteurs locaux - au Québec, seul Eye of the Tiger Management ou InterBox, tous deux propriétés de Camille Estephan, auraient les moyens de s'offrir le nouveau champion du monde - et étrangers afin qu'il puisse choisir la meilleure entente.