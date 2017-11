Quelles options pour GSP?

Pascal Milano

La Presse La Presse Suivre @PascalMilano Georges St-Pierre venait tout juste de quitter l'octogone du Madison Square Garden que le monde des arts martiaux mixtes spéculait déjà sur l'identité de son prochain adversaire. En conférence de presse, le président de l'UFC Dana White a indiqué qu'un duel face au champion intérimaire des poids moyens, Robert Whittaker, devrait suivre. Mais tandis que d'autres combattants l'ont défié par le biais des réseaux sociaux, le principal intéressé n'a toujours pas fait connaître sa préférence.

Agrandir Georges St-Pierre et Michael Bisping Photo Noah K. Murray, USA TODAY Sports

La catégorie de poids St-Pierre restera-t-il chez les poids moyens ou retrouvera-t-il sa catégorie d'origine, celle des mi-moyens? Quel combattant veut-il maintenant croiser? Le Québécois s'est montré énigmatique lors de son entrevue d'après-combat au centre de l'octogone. Sans donner de précisions, White a, lui, martelé que GSP resterait chez les poids moyens afin d'affronter Whittaker. Il a été plus volubile sur ce retour victorieux, le comparant à celui de Mohammed Ali en 1970. «C'est difficile de revenir après une telle pause, peu de gens y sont parvenus, a-t-il poursuivi. Les gens pensent que [Michael] Bisping était un combat facile, mais montrez-moi quelqu'un qui a eu un combat facile contre lui. Michael est un dur et il était venu pour se battre [samedi].»

Agrandir Robert Whittaker Photo Ron Chenoy, USA TODAY Sports

Robert Whittaker Tandis que Bisping se remettait d'une blessure, le Néo-Zélandais a remporté le titre intérimaire des poids moyens, l'été dernier, contre Yoel Romero. Il était au Madison Square Garden, samedi, et n'a pas caché son plaisir de se mesurer à GSP. «J'étais un énorme partisan quand j'étais plus jeune dans la catégorie des poids mi-moyens. Si je dois l'affronter, ce serait un rêve qui se réalise», a-t-il admis à la presse australienne. Il est prévu que Whittaker se batte à Perth (Australie), le 11 février, lors de l'UFC 211. N'est-ce pas trop tôt pour le prochain combat de GSP qui a pris le chemin de l'hôpital samedi? Et même si plusieurs têtes d'affiche de l'organisation, dont Ronda Rousey, s'y sont déjà battues, l'Australie est-elle le meilleur théâtre pour ce duel d'unification? Et pourquoi pas le Centre Bell?

Agrandir Tyron Woodley Photo Joe Camporeale, USA TODAY Sports

Tyron Woodley Perché dans le studio de Fox Sports au Madison Square Garden, Tyron Woodley a rapidement lancé un défi à GSP via son compte Twitter. Qui est Woodley? Tout simplement l'actuel champion des poids mi-moyens, soit la catégorie qu'a dominée St-Pierre pendant six ans. Il est aussi l'un des combattants les moins appréciés de l'organisation en raison de ses combats peu excitants. Spéculons plutôt: Robbie Lawler défait Rafael Dos Anjos, en décembre, puis l'emporte contre Woodley dans un combat de championnat du monde. Après une deuxième performance chez les poids moyens, GSP pourrait alors redescendre d'une division afin de retrouver un combattant plus spectaculaire et plus vendeur.

Agrandir Conor McGregor Photo Per Haljestam, USA TODAY Sports

Conor McGregor McGregor a été la grande attraction de l'UFC durant l'absence de GSP. Ses succès dans deux divisions - les poids plumes et les poids légers - ont été magnifiés par son charisme et son immense popularité. Si l'UFC cherche donc un méga-combat assuré de faire un carton à la télévision à la carte, il ne faut pas chercher plus loin. La rencontre entre les deux hommes pourrait se faire à 170 livres, poids auquel l'Irlandais est déjà monté pour ses duels face à Nate Diaz. Pour le reste, il n'y a pas une énorme différence au niveau de la taille et de la portée. Après Bisping, St-Pierre croiserait un autre adversaire qui n'est pas avare de commentaires assassins.

Agrandir Anderson Silva Photo Ed Mulholland-USA TODAY Sports