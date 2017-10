La boxeuse Kim Clavel devra patienter

La mi-mouche (108 livres) devait se frotter vendredi soir à la Mexicaine Liliana Borquez (0-1-1), mais cette dernière s'est présentée à la pesée officielle de jeudi avec un surplus de poids de 9,8 livres.

Camille Estephan, président d'Eye of the Tiger Management (EOTTM) et promoteur du gala de vendredi, a immédiatement exclu de faire affronter une adversaire avec une telle différence de poids à sa nouvelle protégée. En conséquence, son équipe a immédiatement tenté de lui trouver une nouvelle adversaire.

En fin de soirée, EOTTM avait conclu un accord avec une boxeuse de Las Vegas, mais la division des sports de combat de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ) n'a pas voulu approuver ce changement d'adversaire. La RACJQ a jugé qu'après un vol de nuit et une arrivée en matinée à Montréal, il aurait été dangereux de la laisser monter dans le ring.

Bien que déçu, Estephan n'a eu d'autre choix que de se ranger aux arguments de la régie.

Par ailleurs, Estephan confirmera pendant le gala en soirée le secret le moins bien gardé dans le monde de la boxe montréalaise actuellement, soit que Custio Clayton, qui a récemment rompu ses liens avec Groupe Yvon Michel, allait rejoindre les rangs d'EOTTM.

Clayton (12-0, 9 K.-O.), qui oeuvre chez les mi-moyens, ne s'est pas battu depuis juin dernier. C'est un peu son inactivité qu'il reprochait à GYM.

Au cours d'un entretien avec La Presse canadienne au début octobre, Estephan avait admis qu'il était intéressé à ajouter le boxeur de la Nouvelle-Écosse à son écurie et qu'il allait lui faire une offre.