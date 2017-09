Le joueur de soccer Rio Ferdinand va passer à la boxe

Grand fan de boxe, Ferdinand (81 sélections et plus de 300 matchs avec Manchester United), avait confié dans le passé avoir passé du temps à la salle pour pratiquer ce sport, et reconnu que la pratique de cette discipline l'avait beaucoup aidé après la perte de sa femme Rebecca Ellison, décédée des suites d'un cancer du sein en 2015.

Ferdinand, selon le quotidien britannique, doit faire une annonce importante ce mardi, mais devra convaincre la Fédération britannique de boxe de lui délivrer une licence.

S'il réussissait dans son entreprise, Ferdinand deviendrait le premier joueur de soccer à accomplir une reconversion sur un ring depuis Curtis Woodhouse, ancien buteur de Sheffield Wednesday, sacré champion de Grande-Bretagne des super-légers en 2012.