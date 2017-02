Boxe: une finale toute féminine

La Québécoise Marie-Ève Dicaire (6-0-0, 0 K.-O.) sera la tête d'affiche de la soirée. Elle affrontera l'Américaine Lisa Noel Garland (15-6-0, 8 K.-O.), qui a gagné ses huit derniers combats. Garland est classé sixième au monde par le WBC chez les mi-moyens.

GYM présentera par ailleurs un duel d'arts martiaux mixtes entre le Québécois Yoni Sherbatov (5-0-1, 3 K.-O. et 1 soumission) et l'Américain Martin «Tarzan» Sandoval (9-7-1, 3 K.-O. et 6 soumissions) ainsi que quatre autres combats de boxe, dont celui opposant l'Olympien français Christian M'Billi (0-0-0, 0 K.-O.) au Mexicain Adrian Arenas (2-4-0, 0 K.-O.).

Les gens de GYM ont profité de la conférence de presse d'hier pour remettre la somme de 12 000 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec, résultat d'un encan qui s'est déroulé avant les Fêtes.