La France bascule dans l'euphorie

De la «fan zone» de la tour Eiffel jusqu'aux centres-villes de Lille, Lyon, Strasbourg ou Marseille en passant par le stade de Bordeaux et les places des villages, des millions de supporters ont laissé éclater leur bonheur au coup de sifflet de la finale remportée (4-2) face à la Croatie.

«On a gagné, on a gagné!» scandait la foule dans la fan zone parisienne. «C'est merveilleux, merveilleux», s'exclamait émue Martine, 58 ans, venue avec sa fille et 90 000 autres supporters noyés dans les drapeaux tricolores et les fumigènes.

Les Champs-Elysées étaient noirs de monde pour fêter jusqu'au bout de la nuit ce deuxième sacre des Bleus.

Venu de Cannes pour vivre le match sur les Champs-Elysées avec son fils de 14 ans, Raphaël, Eric Rodenas, 42 ans, racontait: «J'ai vécu 98, c'était magique. Ce soir mon fils a la chance de vivre cette même joie».

Alors que la foule quittait la fan zone du Champ-de-Mars, un haut-parleur hurlait à la foule de ne pas aller sur les Champs-Élysées, ces derniers étant «saturés». En 1998, ils étaient plus d'un million à célébrer le «président» Zidane et sa bande sur la «plus belle avenue du monde».

Lundi les Champs-Elysées seront encore à la fête, quand les Bleus descendront l'avenue vers 17h00.

En concert au Stade de France avec Beyoncé, Jay-Z est apparu sur scène vêtu d'un maillot de l'équipe de France frappé de deux étoiles, ajoutant à l'euphorie du public. Quelques chansons plus tard, c'est au tour de son épouse d'arborer elle aussi un maillot des Bleus, avec un mini-short en jean.

«Plus bel été»

Plus de 4000 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris dimanche, alors que la France vit toujours sous la menace terroriste.

Durement touchée par une vague d'attentats djihadistes qui a fait 246 morts depuis 2015, traversée par les questionnements identitaires, la France a vécu cette Coupe du monde comme une parenthèse enchantée, après des années de difficultés et d'angoisses.

À Paris, au bar du Carillon, visé par les attentats du 13 novembre 2015, Benoît Bardet, un jeune consultant en informatique «pas spécialement fan» de soccer était venu fêter le titre avec ses amis et pour «montrer que Paris ne meurt pas». «Être champions du monde ici, c'est symbolique», assurait-il alors que les pintes de bière volaient.