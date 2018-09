Ballou Tabla choisit le Canada

«Yo Canada. C'est Ballou Tabla, dit-il dans la vidéo. Voici le maillot et j'ai bien hâte de me bagarrer pour lui. À bientôt.»

Une vidéo subséquente également postée sur le réseau social a montré un Tabla plein d'entrain, qui a quitté l'Impact de Montréal pour se joindre à l'équipe B du FC Barcelone en janvier, et portant un maillot rouge du Canada.

Tabla a pris part aux camps canadiens U-15 jusqu'à U-20 ans et a disputé cinq matchs de l'équipe nationale U-17 au Championnat de la CONCACAF en 2015. Il a été nommé le joueur canadien de l'année chez les moins de 20 ans en 2016.

Mais on ignorait les couleurs du pays qu'il entendait porter chez les seniors jusqu'à maintenant.

«En fait, c'est une décision qui était déjà prise à 50% depuis très longtemps, a-t-il révélé dans une vidéo mise en ligne par l'ACS. J'ai bien réfléchi avec ma famille et je pense que l'équipe nationale du Canada est la meilleure décision pour moi.

«Personnellement, c'est un pays qui m'a beaucoup donné et je me dois de lui redonner en retour.»

L'équipe canadienne masculine disputera son prochain match des qualifications de la Ligue des Nations de la Concacaf contre la Dominique, le 16 octobre, à Toronto. Le Canada est actuellement classé 79e au monde.

Le joueur de cinq pieds neuf et 155 livres est né en Côte d'Ivoire, mais il est arrivé au Canada à l'âge de huit ans et a grandi à Montréal.

Il a rejoint l'académie de l'Impact en août 2012 avant de quitter en décembre 2013. Il a ensuite rejoint l'équipe U-18 de l'Impact en avril 2015 et a joué pour le FC Montréal en 2016. Il a été promu au sein de la première équipe en octobre 2016.

À 17 ans et 338 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'Impact à participer à un match de la MLS quand il a joué à San Jose, le 4 mars. Il a disputé 21 matchs (11 départs) la saison dernière, surtout sur le flanc droit, récoltant deux buts et deux passes en 1146 minutes de jeu.

Il joue actuellement à Barcelone en deuxième division espagnole, après avoir signé un contrat de trois ans avec deux années d'option.

La décision de Tabla est une bonne nouvelle pour l'entraîneur John Herdman, qui cible les Coupes du monde 2022 et 2026. Le Canada, les États-Unis et le Mexique accueilleront l'événement en 2026.