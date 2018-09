 Cristiano Ronaldo marque son premier but avec la Juventus 

Le Portugais, recruté cet été pour plus de 100 millions d'euros par le club turinois, avait été titularisé lors des trois premières journées, mais sans parvenir à marquer.

Dimanche, il a ouvert son compteur à la 50e minute, pour inscrire le premier but de la partie. Ce premier but italien n'est ni le plus beau ni le plus dur à inscrire de la carrière de CR7, mais il a été salué par tout le public du Juventus Stadium, debout.

Sur un coup de pied de coin turinois, le défenseur de Sassuolo Ferrari a maladroitement envoyé le ballon sur son propre poteau et Ronaldo en a profité pour marquer du droit, à un mètre du but.