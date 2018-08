Garde à la défense de son attaque

L'Impact fait figure de mauvais élève dans la MLS avec 34 buts marqués, soit seulement 1,26 par rencontre. La marge de manoeuvre est donc très mince, comme les joueurs l'ont eux-mêmes constaté, à Toronto, après les 3 buts encaissés en l'espace de 22 minutes.

« On aimerait être prolifiques dans certains matchs et marquer trois ou quatre buts. Évidemment, on veut obtenir le plus de jeux blancs possible, mais si on est plus dynamiques offensivement, ça ne peut que nous aider et nous donner de la confiance pour la suite des choses », a exposé Daniel Lovitz.

Le problème n'est pas nouveau chez l'Impact, qui peut surtout compter sur Nacho Piatti dans la colonne des buts. Derrière lui, un gouffre le sépare de ceux qui occupent le poste de numéro 9. À eux trois, Matteo Mancosu, Anthony Jackson-Hamel et Quincy Amarikwa n'ont inscrit que cinq buts en 2018.

« Sur la saison ou les derniers mois, on ne peut effectivement pas dire que l'un des trois joueurs se détache. Maintenant, il faut aussi s'éloigner d'un jugement simpliste qui consisterait à ne regarder ce poste qu'à travers les statistiques et les buts. Il n'y a pas que ça qui compte », a assuré Rémi Garde.

Même s'il comptait lui aussi sur les exploits individuels de Piatti, Mauro Biello avait l'habitude de dire que son attaquant de pointe devait marquer 15 buts par saison. Dans la MLS, environ une dizaine d'attaquants axiaux devraient atteindre ce chiffre d'ici le 28 octobre. À défaut de buts, Garde a d'autres critères pour évaluer le travail de ses attaquants.

« Je veux quelqu'un qui soit capable de se sacrifier pour l'équipe, de malmener les défenseurs, d'être toujours en mouvement, d'étirer la défense adverse, de créer des espaces pour Nacho, Alejandro [Silva] ou Jeisson [Vargas] quand il joue. Ça demande une bonne condition physique. Quand on n'a pas le ballon, il doit travailler dans le bloc et non pas attendre les ballons sur les deux défenseurs centraux adverses. »

DIALLO PAS TOUT À FAIT PRÊT

Rudy Camacho, blessé après un duel avec Amarikwa mercredi, était bel et bien sur le terrain, hier matin. Néanmoins, la possibilité de le voir rater le match de demain, contre les Red Bulls de New York, a permis d'apprendre que Zakaria Diallo n'est pas tout à fait prêt.

« Il progresse, mais il n'a pu jouer que 90 minutes avec les U19 face à une équipe universitaire. C'est un peu difficile de savoir où il en est sur la durée, a précisé Garde. Il a la trentaine, il a encore besoin d'un peu de travail devant lui, mais il se rapproche [d'un retour]. »

Victor Cabrera, blessé aux ischiojambiers, retrouvera ses coéquipiers la semaine prochaine.

Piette avec la sélection canadienne

Samuel Piette prendra la direction de la Floride après le match de l'Impact avec les Red Bulls. Le milieu de terrain de 23 ans a été sélectionné par John Herdman en vue du match de la phase de qualification de la Ligue des nations face aux îles Vierges américaines. Le gardien Maxime Crépeau, prêté par l'Impact au Fury d'Ottawa, a également été convoqué.