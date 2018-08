 Ronaldo «très énervé» que Modric soit nommé joueur UEFA 

« Le soccer se joue à l'intérieur des quatre lignes et là c'est Cristiano Ronaldo qui a gagné. Il a marqué 15 buts, portant le Real Madrid à bout de bras jusqu'à la conquête de la Ligue des champions encore une fois. C'est simplement ridicule », a déclaré le représentant du quintuple Ballon d'or au quotidien sportif portugais Record de vendredi.

« Ce n'est pas le vainqueur qui est en cause, il s'agit du meilleur joueur du monde à son poste », a ajouté M. Mendes.

L'entraîneur de Ronaldo à la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, est revenu sur le sujet vendredi en conférence de presse, expliquant que son joueur avait été « très énervé ».

« Hier, il était très énervé, et c'est normal. Il a marqué 15 buts dans cette Ligue des Champions et il a gagné le trophée avec ses équipiers. Il a fait un choix et on le respecte », a déclaré Allegri à propos de l'absence du joueur à la cérémonie de remise du prix jeudi à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.

« Cette attitude montre combien il continue à travailler pour rester le meilleur. Pour nous, c'est un avantage », a-t-il poursuivi.

Luka Modric, qui a gagné la Ligue des champions avec le Real Madrid et a été finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie, a été nommé jeudi joueur UEFA de la saison écoulée, devançant Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier entretemps transféré à la Juventus Turin, et l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

Le classement de ce prix est déterminé par un jury comprenant 80 entraîneurs de clubs ayant participé aux phases de groupes de la Ligue des champions et de l'Europa League, ainsi que 55 journalistes représentant chacune des nations UEFA.

Le journal Record écrivait vendredi que le joueur portugais avait été « révolté » d'apprendre que cette récompense ne lui serait pas attribuée, décidant alors de ne pas se rendre à Monaco.