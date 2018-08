Samuel Piette invité par l'équipe canadienne

Le gardien Maxime Crépeau, présentement en prêt de l'Impact au Fury d'Ottawa, a également été invité par l'équipe canadienne.

Les Rouges tiendront leur camp d'entraînement à Sarasota, en Floride, à compter du 2 septembre.

Piette, qui est âgé de 23 ans, a jusqu'ici récolté deux passes décisives en 38 matchs avec l'équipe canadienne, dont 24 départs.

Il a fait ses débuts au sein de l'équipe canadienne le 3 juin 2012 contre les États-Unis, à l'âge de 17 ans. Il a notamment pris part à la dernière Gold Cup de la CONCACAF, aux États-Unis, et a été nommé sur le onze de départ pour les quatre matchs de l'équipe canadienne lors du tournoi.

Le Québécois a également participé aux éditions 2013 et 2015 de la Gold Cup et a disputé des matchs de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA en 2018. Il a porté les couleurs du Canada avec les sélections U17, U20 et U23 et a disputé la Coupe du monde U17 de la FIFA au Mexique, en 2011.

Les qualifications pour la Ligue des Nations de la CONCACAF permettront d'obtenir une place à la Gold Cup en 2019, de même que dans les groupes de classification de la Ligue des Nations.

À l'issue des 68 rencontres de qualification, les 10 meilleurs pays se qualifieront pour la Gold Cup en 2019, et les six meilleures sélections de ce groupe se qualifieront aussi pour la Ligue des Nations «A» de la CONCACAF.