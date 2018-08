Lovitz et Piatti au coeur des succès de l'Impact

Il serait étonnant que Lovitz reçoive de nouveau cet honneur cette saison, mais plusieurs conviendront tout de même que l'Américain âgé de 26 ans se distingue régulièrement sur le terrain. Après avoir inscrit un premier but en carrière en MLS le week-end dernier dans une victoire de 2-1 contre le Fire de Chicago, Lovitz a d'ailleurs été nommé au sein de l'équipe de la semaine par la MLS.

Sans parler nécessairement de progression de sa part depuis le début de la campagne, l'entraîneur-chef Rémi Garde est élogieux quand vient le temps de parler de son arrière latéral gauche de confiance.

«J'espère qu'il a progressé, a déclaré Garde avant l'entraînement de sa troupe, jeudi. C'est un garçon très à l'écoute, qui a parfois les idées bien arrêtées. Mais nous arrivons quand même à discuter avec lui. Il est très ouvert et demandeur de progrès. Il a aussi évolué cette année aux côtés de joueurs expérimentés qui peuvent partager leur vécu. Je pense à Rod (Fanni), à Rudy (Camacho) aussi, à Zak (Diallo) et maintenant à Bacary (Sagna).

«Il (Lovitz) a aussi très bien démarré la saison. Je me souviens d'une deuxième demie à Columbus. Il est un joueur qui a beaucoup de qualités et qui réfléchit soit trop sur le terrain, soit pas assez. Il n'y a pas de juste milieu. J'essaie donc de travailler avec lui et mes adjoints aussi. C'est un joueur très intéressant avec un bagage complet. On sent qu'il a été attaquant auparavant. Ça, il le démontre. Défensivement, il faut qu'il arrive encore à progresser. Pour ça, il a besoin de l'équipe, de tout le côté gauche, qui est un côté qui aime bien attaquer avec "Nacho" (Ignacio Piatti) et Saphir (Taïder).»

La contribution défensive de Piatti ne doit pas non plus passer sous silence. Reconnu pour ses feintes spectaculaires et son contrôle du ballon, l'Argentin âgé de 33 ans revient régulièrement en repli défensif pour appuyer Lovitz sur le flanc gauche. Leur relation s'est développée au cours de la saison et les deux joueurs travaillent de mieux en mieux ensemble, autant dans le tiers offensif que dans le tiers défensif.

«Des fois, il faut aider l'équipe et je dois aller plus bas que d'habitude, a rappelé Piatti. J'ai déjà parlé avec Rémi et je parle beaucoup avec "Dany" Lovitz puisqu'il joue à gauche. Parfois, je dois faire des efforts et parfois, je reste en avant. Maintenant, nous avons trouvé des solutions.»

Piatti et Lovitz ont uni leurs efforts lors d'une des séquences les plus marquantes du match face au Fire, quand Piatti s'est replié et a habilement déjoué quelques joueurs adverses en continuant à revenir sur ses pas. Il a ensuite remis le ballon à Lovitz, qui a paru être possédé par Piatti, se débarrassant d'une série de rivaux en courant à pleine vitesse jusqu'au centre du terrain pour relancer l'attaque.

«J'ai revu le match contre Chicago et (Piatti) a été fantastique, a mentionné Garde. C'est lui, et lui seul sur les 20 premières minutes qui a fait des sprints défensifs, des courses à haute intensité. (...) Même si je vais continuer à lui demander d'en faire quelques-unes dans le match, j'ai plutôt envie qu'il les fasse dans le sens inverse.»

Si le flanc gauche semble entre bonnes mains, l'arrivée de Sagna vient compléter l'équilibre sur les flancs, alors qu'il a rapidement démontré ses qualités et une belle entente avec Alejandro Silva sur le côté droit.

Par ailleurs, Garde a indiqué jeudi que l'attaquant Matteo Mancosu avait un hématome sur un tibia, résultat d'un coup encaissé à l'entraînement la veille. L'attaquant italien âgé de 33 ans représente donc un cas incertain pour le match de samedi contre le Toronto FC.

Garde a aussi indiqué que le défenseur central Kyle Fisher est à nouveau à l'infirmerie, cette fois en raison d'une blessure à une cuisse. Fisher s'est blessé à son premier entraînement avec le Fury d'Ottawa, à qui il avait été prêté plus tôt en août pour retrouver la forme. L'Américain âgé de 24 ans n'a pas joué cette saison, lui qui a d'abord été ennuyé par une fracture de stress au tibia gauche.