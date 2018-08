 Premier entraînement pour Usain Bolt avec les Mariners 

Associated Press Gosford, Australie

Bolt s'est entraîné avec les Mariners pour la première fois à l'occasion de son 32e anniversaire, mardi, participant à des exercices de passes et à des tests d'agilité devant une tribune de près de 100 journalistes et photographes.

Il s'est engagé à rester avec le club pour une période d'essai «indéfinie» dans l'espoir de réaliser son rêve de longue date de jouer au soccer professionnel, un an après sa retraite de l'athlétisme.

L'octuple champion olympique a tenté sans succès sa chance avec des clubs en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège, mais il est optimiste de se tailler une place avec les Mariners, qui ont terminé derniers la saison dernière dans la A-League.

L'entraîneur-chef des Mariners, Mike Mulvey, a déclaré qu'il était heureux que Bolt demeure avec l'équipe pendant un an si c'est ce dont il a besoin pour concrétiser son rêve.

Bolt a déclaré qu'il avait spécifiquement ciblé la A-League.

«Nous avons reçu des offres d'équipes en Espagne, en France et d'autres semblables, a affirmé Bolt aux journalistes. Mais pour moi, ce serait plus difficile parce qu'il faut apprendre une nouvelle langue. Ce n'était pas en première division.

«L'Australie est un pays où j'aime bien venir. C'est un début et j'apprécie vraiment tout ce que les Mariners ont fait.»

Questionné à quelle position il espérait jouer, Bolt a répondu: «au centre, mais je reste ouvert à jouer n'importe où sur le terrain.

«J'ai hâte de marquer autant de buts que possible et de remporter le trophée, a-t-il déclaré. Mais j'essaie juste de franchir le premier obstacle et c'est d'obtenir un contrat.»