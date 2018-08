 Impact: «On a amélioré l'équipe», affirme Adam Braz 

L'Impact de Montréal aura réussi à acquérir trois joueurs dans le dernier jour du mercato, soit Quincy Amarikwa, des Earthquakes de San Jose, Micheal Azira, des Rapids du Colorado, mais surtout la grande pointure Bacary Sagna.

« On a ajouté trois joueurs d'expérience à notre effectif, dont deux qui ont évolué en MLS, Quincy et Micheal. De plus, Bacary a disputé plus de 300 matchs à divers niveaux, dont la Coupe du monde et l'Euro. Il va apporter de l'expérience sur le terrain », a expliqué le directeur technique par rapport à la décision d'engager des trentenaires.

Amarikwa et Azira seront des remplaçants importants en cas de blessures chez les joueurs partants, en attaque et au milieu respectivement. Quant à Sagna, il viendra combler le vide au poste de latéral droit causé par la blessure à un mollet de Chris Duvall.

Selon Adam Braz, il ne faut pas croire les mauvaises langues qui disent que le club aurait arraché Sagna, un Français de 35 ans, des mains d'Atlanta United. « Ce sont de fausses rumeurs, on ne l'a pas volé. Rémi Garde le connaît bien. » L'ancien d'Arsenal arrivera à Montréal demain et s'entraînera dès dimanche. Il ne jouera donc pas le prochain match à Salt Lake City, demain, contrairement à Amarikwa.

Garde, un entraîneur «à l'anglaise»

D'ailleurs, Braz n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son entraîneur. « C'est un bon vendeur, il sait comment expliquer le projet du club, la ville et la ligue. Il arrive à séduire les joueurs. » Le directeur technique n'est pas dérangé par le grand rôle qu'occupe Rémi Garde. « C'est un entraîneur à l'anglaise. » En effet, en Angleterre particulièrement, les entraîneurs s'occupent du jeu comme du recrutement.

« Chaque match sera comme une finale, on a une bonne chance de se qualifier. »

L'Impact occupe la cinquième position, à égalité de points avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mais avec deux matchs d'avance. « On espère que les fans rempliront le stade et qu'ils deviendront le 12e homme. »

Adam Braz ne cache pas son amertume par rapport au dossier Jimmy Briand. « C'est sûr que c'est décevant, mais il faut tourner la page. » L'attaquant de l'En Avant Guingamp devait rejoindre le Bleu-blanc-noir, mais le transfert a échoué car ses conditions n'auraient pas été incluses dans le contrat. Il voulait notamment que soient payés sa voiture, son logement et l'éducation de ses enfants. L'Impact nie les faits, et parle dans son communiqué de « demandes supplémentaires importantes du clan Briand à la dernière minute ». Selon RMC Sport, le joueur de 33 ans aurait rejoint les Girondins de Bordeaux pour un contrat de deux ans. « Le dossier est clos, il faut regarder en avant », a conclu Braz.

Qui est Bacary Sagna ?

Bacary Sagna a joué 267 matchs dans la première division anglaise, de 2007 à 2017, sous les couleurs d'Arsenal, puis de Manchester City. Lors de son épopée anglaise, l'ancien international français a remporté la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue. Il a aussi contribué à 95 blanchissages, en plus de marquer 4 buts et de récolter 19 passes décisives.