 L'Impact fait l'acquisition de Quincy Amarikwa et Micheal Azira 

L'Impact de Montréal a acquis l'attaquant américain Quincy Amarikwa des Earthquakes de San Jose et le milieu de terrain défensif ougandais Micheal Azira des Rapids du Colorado, mercredi, dans deux transactions conclues avant la fin de la période estivale des transferts en MLS.

En retour, l'Impact a expédié l'attaquant Dominic Oduro aux Earthquakes et un choix de quatrième ronde lors du SuperDraft 2020 de la MLS aux Rapids.

Amarikwa a amassé deux mentions d'aide en 14 matchs jusqu'ici cette saison avec la formation californienne. Le joueur âgé de 30 ans a passé les quatre dernières campagnes avec les Earthquakes, totalisant neuf buts et neuf passes décisives en 63 rencontres, dont 41 à titre de partant. Il n'a cependant pas trouvé le fond du filet au cours des deux dernières saisons.

«Quincy est un attaquant dynamique avec beaucoup d'expérience en MLS. C'est un autre joueur d'expérience qui ajoutera de la profondeur à notre ligne d'attaque, a dit le directeur technique Adam Braz dans un communiqué. Dominic a été un joueur qui a contribué dans les succès de 2015 et 2016. Nous le remercions pour ses services sur le terrain et hors du terrain et lui souhaitons la meilleure des chances.»

Amarikwa, qui est originaire de Bakersfield, en Californie, a aussi porté l'uniforme du Fire de Chicago, du Toronto FC et des Rapids au cours de sa carrière en MLS. Son contrat arrivera à échéance à l'issue de la présente saison, tout comme Oduro d'ailleurs.

De son côté, Azira est âgé de 30 ans et a disputé cinq saisons en MLS avec les Sounders de Seattle et les Rapids du Colorado, prenant part à 91 matchs de saison régulière. Il n'a participé qu'à cinq rencontres avec les Rapids cette saison, dont trois départs.

Sur la scène internationale, Azira a pris part à quatre matchs avec l'équipe nationale de l'Ouganda, faisant ses débuts le 12 novembre 2016 lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde face au Congo. Il a aussi disputé deux matchs lors de la Coupe d'Afrique des nations en 2017.

«Micheal est un joueur qui a de l'expérience en MLS, tout comme au niveau international, a dit Braz. Il est un milieu central défensif qui nous apporte de la profondeur à un poste important. Nous avons hâte de le voir intégrer le groupe, ce qu'il fera la semaine prochaine.»

Azira détient son permis de résidence américaine et ne compte pas comme un joueur international.

Finalement, Oduro a passé la majeure partie de la campagne sur les lignes de côté, ne disputant que 32 minutes de jeu étalées sur cinq parties. Âgé de 32 ans, il a complété son séjour avec l'Impact avec 16 buts et six mentions d'assistance en 89 matchs, dont 57 à titre de partant.

Son départ était attendu depuis un bon moment, alors que le nouvel entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, avait clairement mentionné qu'Oduro ne faisait plus partie des plans de l'équipe.