 Le transfert d'Alphonso Davies au Bayern Munich confirmé 

Les Whitecaps ont confirmé la nouvelle dans un communiqué, et précisé que le coût du transfert pourrait s'élever à plus de 22 millions US.

Il s'agirait de la somme la plus élevée jamais obtenue par une équipe de la MLS dans les 23 ans d'existence de la ligue.

L'ancien record remontait à 2008 alors que le Villareal, une équipe espagnole, avait donné 10 millions US pour obtenir les services de l'attaquant Jozy Altidore des Red Bulls de New York.

Âgé de 17 ans, Davies compte trois buts et huit mentions d'aide en 20 matchs avec les Whitecaps cette saison, sa troisième au sein de l'organisation.

Davies a été sélectionné pour participer aux match des étoiles de la MLS le mois prochain.