Ignacio Piatti est le joueur de la semaine en MLS

Piatti a participé à tous les buts du Bleu-blanc-noir samedi dernier au stade Saputo, orchestrant un but et trois passes décisives dans la victoire de 4-2 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Lundi, Piatti avait été choisi sur l'équipe de la semaine de la ligue pour une troisième fois depuis le début de la saison.

L'Argentin est actuellement à égalité au premier rang de la MLS avec six mentions d'aide et trois passes décisives gagnantes, et à égalité au cinquième rang avec cinq buts. Il est l'un des quatre joueurs à avoir réussi un tour du chapeau en MLS cette saison.

Samedi dernier contre les Revs, Piatti a notamment dépassé Patrice Bernier au premier rang dans l'histoire du club en MLS avec 27 passes décisives et 11 mentions d'aide gagnantes en saison régulière, en plus de devenir le troisième joueur dans l'histoire du club à atteindre le plateau des 100 matchs en carrière en MLS.

Il a aussi devancé Eduardo Sebrango au deuxième rang dans l'histoire du club, en première et deuxième division, avec 52 buts en carrière en saison régulière.

Piatti a atteint les 10 000 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, avec l'Impact, le 31 mars à Seattle. Il a fait ses débuts avec le club au cours de la saison 2014.

L'Impact rendra visite au Fire de Chicago mercredi soir.