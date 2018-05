Impact: autopsie d'un message

Les trois buts marqués par Jackson-Hamel (2) et Edwards (1) ont retenu l'attention, à juste titre. Mais ce n'est pas la seule chose que les deux jeunes joueurs montrés du doigt par Garde quelques jours plus tôt ont bien faite.

Trouver le fond du filet deux fois n'a certainement pas nui au Québécois, mais ce n'était pas une obligation pour satisfaire son entraîneur.

«Anthony savait ce que j'attendais de lui et il l'a très bien fait. On ne peut pas uniquement juger le match des attaquants sur des statistiques, des passes décisives et des buts, a dit Garde. Le football est un sport collectif. Même s'il n'avait pas marqué dans ce match, Anthony savait ce que j'attendais de lui. Il a fait les deux, il a marqué et il a aussi beaucoup pesé sur la défense. Quand vous avez un avant-centre comme ça qui pèse sur la défense, bien sûr que ceux qui sont autour en profitent aussi. C'est un jeu d'équipe. »

Ignacio Piatti avait glissé des mots similaires dans l'oreille du numéro 11 avant le match.

«Avant de commencer, je lui ai dit: "Si tu ne marques pas, c'est important pour nous que tu gardes le ballon pour qu'on puisse sortir"», a confié Nacho.

Contribution défensive

Jackson-Hamel a fait tout cela. Dès la 10e minute, son jeu dos au but au centre du terrain a mené quelques secondes plus tard à une occasion en or d'ouvrir la marque pour Edwards. En deuxième demie, une course croisée de Jackson-Hamel a attiré la défense et ouvert une ligne de passe entre Piatti et Edwards, ce qui a permis à ce dernier de marquer le troisième but de l'Impact.

Et il ne faudrait pas non plus négliger son travail défensif. Ce n'est peut-être qu'un hasard, mais c'est après qu'il a quitté le terrain que le Revolution a pu marquer deux fois sur coups de pied arrêtés. Jackson-Hamel avait réussi deux dégagements dans ces circonstances.