 Joueurs et fans d'Arsenal rendent hommage à Arsène Wenger 

Maxime MAMET

Agence France-Presse

Une victoire contre Burnley (5-0), des chants, une haie d'honneur et un trophée en or : joueurs et fans d'Arsenal ont rendu hommage au jeu offensif d'Arsène Wenger pour son dernier match à l'Emirates Stadium après 22 ans de règne, dimanche lors de la 37e journée de Premier League.