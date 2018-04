Ligue des champions: ils ne sont plus que huit

Le programme des quarts de finale de la Ligue des champions ne manque pas d'intérêt avec une revanche de la dernière finale, ainsi qu'un affrontement 100% anglais entre Liverpool et Manchester City. Séville et l'AS Rome tenteront de déjouer les pronostics contre le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Juventus Turin-Real Madrid (aujourd'hui à 14h45)

Ces deux grands d'Europe se retrouvent pour la 20e fois de leur histoire et pour la première fois depuis la finale remportée par les Espagnols (4-1) en juin. Ce duel marque également le retour de Zinédine Zidane à Turin, son terrain de jeu entre 1996 et 2001. L'Allianz Stadium est particulièrement inhospitalier pour les clubs visiteurs puisqu'un seul y est parvenu à s'imposer - la Lazio Rome - lors des 75 derniers matchs. On connaît cependant la puissance du Real Madrid, qui reste sur cinq victoires consécutives en championnat. Cristiano Ronaldo excelle encore en Ligue des champions avec 12 buts en 720 minutes. À noter que Miralem Pjanic et Medhi Benatia sont suspendus pour la Juve.

Séville FC-Bayern Munich (aujourd'hui à 14h45)

Grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder, Séville a créé une certaine surprise en éliminant Manchester United au tour précédent. Le week-end dernier, les Andalous ont aussi été à quelques minutes de faire subir une première défaite au FC Barcelone en Liga. Le Bayern Munich est donc prévenu de la capacité de son adversaire à élever son niveau dans ce type de moments. Évidemment, les Munichois, présents à ce stade de la compétition pour la septième fois de suite, sont très largement favoris. Depuis le retour de Jupp Heynckes sur le banc en octobre dernier, ils ont remporté 27 de leurs 30 matchs.

Liverpool-Manchester City (demain à 14h45)

Les Reds et les Citizens ne se sont jamais croisés lors des Coupes européennes, mais cette grande première promet de produire des étincelles. Liverpool avance à un rythme d'enfer avec 3,5 buts inscrits en moyenne et la meilleure différence de buts de la compétition (+22). Avec ses 37 buts cette saison, l'Égyptien Mohamed Salah est aussi au coeur des préoccupations de Pep Guardiola. On connaît la force collective de Manchester City, qui sait particulièrement bien voyager avec un bilan de 19 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites en 25 déplacements. Sergio Aguero devrait être de retour de blessure, mais Guardiola pourrait conserver le même trident offensif qu'à Everton.

FC Barcelone-AS Rome (demain à 14h45)

Le FC Barcelone joue encore sur trois tableaux: la Liga qu'il domine largement, la Coupe d'Espagne et donc la Ligue des champions, où il retrouve l'AS Rome. De retour de blessure, Lionel Messi a déjà eu un impact majeur à Séville le week-end dernier. Sergio Busquets devrait également retrouver sa place face aux Romains. Qu'ils s'alignent en 4-3-3 ou en 4-4-2, les Catalans s'appuient toujours sur des principes forts: possession du ballon, pressing haut, apport des latéraux. Ils n'ont encaissé que deux buts durant la compétition. Côté romain, l'attaquant Edin Dzeko est en grande forme, ayant été impliqué dans 7 des 11 buts en Ligue des champions.