Ligue des champions: un choc Juventus-Real Madrid

Le Real avait terrassé la Juve 4-1 en finale la saison dernière. Le FC Barcelone jouera contre l'AS Rome, Séville contre le Bayern Munich et Liverpool contre Manchester City. Les matchs aller auront lieu les 3 et 4 avril et les retours les 10 et 11 avril.

Le Real a impressionné en huitièmes de finale en éliminant avec autorité le PSG (3-1, 2-1). Cristiano Ronaldo a inscrit trois buts sur les deux matchs et monte en régime à l'approche des rencontres décisives, comme la saison dernière.

Il faudra toutefois se méfier de la Juventus Turin, une équipe très expérimentée, finaliste en 2015 et 2017, et qui a réussi à arracher son billet en renversant Tottenham en Angleterre (2-1 au retour, 2-2 à l'aller).

Le FC Barcelone aussi fait figure de candidat au titre, porté par un Lionel Messi qui vient d'atteindre la barre des 100 buts en Ligue des champions. Il part largement favori contre l'AS Rome.

Avec Séville, le Bayern Munich hérite également d'un tirage favorable. Le club allemand a repris du poil de la bête depuis le retour de l'entraîneur Jupp Heynckes. Le technicien rêve de refaire le coup de 2013 (victoire finale), malgré l'absence longue durée de son gardien Manuel Neuer.

Enfin, Manchester City passe pour l'épouvantail de cette C1, avec son entraîneur Pep Guardiola. Le Catalan a remporté deux fois la C1 avec le FC Barcelone en 2009 et 2011. Et pour sa deuxième année sur le banc anglais, il a construit une équipe remarquable qui survole la Premier League.

Sauf le 14 janvier: défaite de City 4-3 à... Liverpool, qui compte des joueurs de grand talent comme Sadio Mané ou Mohamed Salah.

La finale est prévue le 26 mai à Kiev.