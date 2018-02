 Coupe du monde au Qatar: le chantier d'un stade était «dangereux» 

Zachary Cox, né à Johannesburg en Afrique du Sud mais qui avait vécu ensuite en Grande-Bretagne, avait fait une chute de 39 mètres, en janvier 2017, lorsque le treuil qu'il utilisait pour mettre en place une passerelle s'était rompu.

La médecin-légiste britannique, Veronica Hamilton-Deeley, a conclu à l'issue de son enquête que le technicien était tombé la tête la première, entraînant de graves lésions au cerveau et lui brisant le cou, alors que son harnais de sécurité s'était également rompu.

Elle a jugé les conditions de travail sur le chantier «dangereuses par leur nature même».

«Les dirigeants du chantier du stade savaient ou auraient dû savoir qu'ils exigeaient d'une partie de leur personnel de se reposer sur des équipements potentiellement mortels», a-t-elle estimé, qualifiant le système d'organisation sur place de «chaotique, non professionnel, non réfléchi et vraiment dangereux».

La famille de Zachary Cox, âgé de 40 ans au moment de son décès, a indiqué avoir dû se battre pour tenter d'obtenir des réponses de la principale entreprise en charge du chantier, Midmac-Six Construct Joint Venture. Elle demande l'ouverture d'une enquête indépendante et l'implication du ministère britannique des Affaires étrangères.

Dans un communiqué diffusé après les résultats des travaux de la médecin-légiste, les belle-soeurs de M. Cox, Ella Joseph and Hazel Mayes, ont souhaité «que des leçons soient tirées (de cette tragédie, ndlr) afin que d'autres familles n'aient pas à souffrir dans des circonstances semblables».

Les autorités locales du Qatar conduisent leur propre enquête.

Le stade Khalifa a été le premier équipement à être achevé en vue de la coupe du monde de 2022. Il a accueilli son premier grand événement sportif, la coupe de l'émir, en mai. Il accueillera également en 2019 les championnats du monde d'athlétisme.