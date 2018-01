Ballou Tabla transféré de l'Impact au FC Barcelone

«Ce premier transfert est un moment important dans l'histoire et l'évolution de notre club, a mentionné le président de l'Impact Joey Saputo. C'est une fierté de voir un jeune joueur formé au club dans notre Académie gravir les échelons jusqu'à la première équipe et réaliser son rêve de jouer en Europe, dans un grand club comme le FC Barcelone.»

Tabla, qui est âgé de 18 ans, a disputé une saison avec l'Impact en MLS, en 2017, récoltant deux buts et deux passes décisives en 21 matchs. Il était devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Impact à prendre part à un match en MLS à l'âge de 17 ans et 338 jours, le 4 mars, contre les Earthquakes à San Jose.

Le joueur d'origine ivoirienne avait intégré la première équipe du club le 20 octobre 2016.

Il s'était joint à l'Académie pour une première fois en août 2012, avant de la quitter en décembre 2013. Il avait ensuite rejoint l'Impact U18 en avril 2015, puis le FC Montréal (USL) lors de la saison suivante, en 2016.

Tabla a joué son soccer mineur avec les Jets de Pointe-aux-Trembles et le club amateur montréalais CS Panellinios.