 Saphir Taïder «charmé» par le projet de Rémi Garde 

En fin de conférence de presse, lundi après-midi au Centre Nutrilait, Patrice Bernier a descendu les quelques marches de l'auditorium avant d'offrir un chandail floqué du numéro 8 à Saphir Taïder. Cette symbolique passation du témoin, entre l'ancien capitaine et le nouveau joueur désigné, résume à merveille la mue réalisée par l'Impact au cours de cet hiver.

Car, si tout se passe comme prévu, le Franco-Algérien sera la pierre angulaire de l'entrejeu chez l'Impact pour les trois prochaines années - plus une année d'option. Au-delà du statut de joueur désigné, qui ajoute toujours une couche de pression, le C.V. du jeune homme fait de lui «un élément important», dixit l'entraîneur Rémi Garde.

Âgé de 25 ans, Taïder a entrepris sa carrière en France avant de prendre le chemin de l'Italie, où il a disputé 162 matchs de Serie A. Il a porté les couleurs de Bologne (2011-2013, puis 2015-2017), de l'Inter Milan (2013-2014), ainsi que de Sassuolo (2014-2015). Il compte également 42 sélections avec l'équipe nationale algérienne.

«C'est un jeune joueur qui possède une grande expérience. Il peut jouer à différents postes dans différentes formations, ce qui est très utile pour moi parce que l'on doit être flexible tactiquement, a annoncé Garde. C'est un milieu box-to-box avec de bonnes habiletés tactiques, comme on peut en voir chez des joueurs du Maghreb. Et comme il a longtemps joué en Italie, il a un sens tactique au-dessus de la moyenne.»

Voilà pour le parcours et les qualités sportives du jeune homme autrefois considéré comme un grand espoir du ballon rond français. Mais, lui, que recherche-t-il dans cette aventure nord-américaine alors que d'autres pistes s'offraient à lui?

Lundi, on a senti un joueur prêt à s'investir à fond et particulièrement séduit par le projet que lui a énoncé Garde. Par exemple, il n'a pas trop hésité quand la possibilité de jouer en MLS s'est présentée. «J'ai 25 ans, j'aurais pu rester en Europe, en Italie, mais je suis venu pour gagner des trophées. Je ne suis pas ici pour me dire: "Je suis en MLS, ça se passe bien, le coach est bon, on a tout ce qu'on veut." Je veux gagner des championnats, a-t-il commencé par dire.

«La MLS est un challenge que j'ai envie de relever. Je veux donner le maximum pour le club qui m'a fait confiance, tout simplement. Le coach a su me mettre à l'aise assez rapidement. J'ai été charmé par son projet et sa façon de voir le football. Le feeling au téléphone est rapidement passé et si je suis là, c'est en grande partie grâce à lui», a martelé Taïder, qui devrait s'occuper des coups de pied arrêtés cette saison.

On ne s'étendra pas sur ses connaissances préalables de la MLS. Comme bien des recrues avant lui, il s'est dit heureux de rejoindre un «championnat qui grandit très vite» avec des «terrains de grande qualité» et des centres d'entraînement où «il fait bon y travailler». Il a quand même pu avoir une idée plus précise du quotidien d'un joueur de MLS par l'entremise d'une conversation téléphonique avec Blerim Dzemaili, déjà buteur avec Bologne ce week-end.

«Il m'a dit qu'il aimait la ville et qu'il avait pris du plaisir pendant les six ou sept mois ici, a indiqué Taïder. Selon lui, c'est beaucoup moins tactique qu'en Italie, mais davantage athlétique, parce que les joueurs sont bien préparés physiquement. Il m'a dit que si j'étais bien physiquement et que je travaillais bien, j'allais prendre du plaisir.»