 L'Association canadienne de soccer a surpris bien du monde 

«C'est un choc pour nous parce qu'il a amené des résultats, que le camp d'entraînement à Montréal s'était bien passé et qu'on a eu une très bonne séquence lors de la Gold Cup. C'est dommage que ça s'arrête maintenant», a indiqué Piette en entrevue.

La nouvelle, tombée lundi soir, a mis un terme à un mandat qui n'aura duré que 10 mois. Dans le communiqué, le président de l'ACS, Steve Reed, s'est montré avare de détails concernant le départ de l'Équatorien de 59 ans. Plusieurs médias ont cependant dévoilé que Zambrano était loin de faire l'unanimité dans certaines sphères de l'Association. Une source anonyme relayée par Sportsnet a carrément estimé que son travail était un «désastre».

Vu du terrain, le jugement est différent. «Il donnait beaucoup de confiance aux joueurs. Tu avais envie de jouer pour lui et de faire les efforts nécessaires, a expliqué Piette, milieu de terrain défensif de l'Impact et de la sélection. À la Gold Cup, les gens ont vu qu'on avait offert du football un peu plus offensif. On avait plus de liberté sur le terrain.»

En moins d'un an, le Canada est passé du 15e au 10e rang de la zone CONCACAF. Sous sa conduite, l'équipe a présenté un bilan de 3-2-2 et atteint les quarts de finale de la Gold Cup. Au passage, elle a réussi à obtenir des matchs nuls contre le Costa Rica et le Honduras.

Contrairement à ses prédécesseurs, Zambrano a souvent été aperçu à Montréal, où la sélection a même disputé un camp préparatoire, puis un match amical, avant la Gold Cup. Il s'est appuyé sur plusieurs joueurs de l'Impact, dont Anthony Jackson-Hamel, Maxime Crépeau et Bernier, qui a effectué un ultime tour de piste en sélection.

Le néo-retraité se rappelle les efforts déployés par Zambrano pour développer les jeunes joueurs. «Il voulait qu'ils fassent des matchs dans la CONCACAF le plus tôt possible afin d'être bien préparés avec l'équipe senior. C'était rafraîchissant de voir quelqu'un qui voulait faire avancer les choses. Son projet était intéressant. Je crois qu'il a redoré le blason de l'équipe canadienne ou, du moins, redonné un peu d'optimisme à la sélection.»

Sur son compte Twitter, le principal intéressé a promis de donner plus de détails dans le cadre d'une conférence de presse. Il a toutefois retweeté un message dans lequel une internaute soulignait que Zambrano avait été écarté en raison de sa volonté de changer les choses et de ne pas suivre la culture déjà en place.

Rappelons qu'il avait été nommé par Victor Montagliani, le prédécesseur de Reed, qui est aujourd'hui à la tête de la CONCACAF.