City assomme United et la Premier League

Et si ce Manchester City-là était imbattable ? Les « Citizens » se sont ouvert la voie royale en battant chez lui leur principal rival Manchester United au terme d'un derby disputé (2-1) en clôture de la 16 e journée de Premier League.

Non contents de prendre 11 points d'avance sur leurs seuls adversaires crédibles pour le titre, avant même la fin de la phase aller, Pep Guardiola et ses joueurs ont égalé le record de victoires consécutives en Premier League avec un 14e succès de suite.

Ils font même mieux que l'Arsenal de 2002, qui avait réalisé cette performance, mais à cheval sur deux saisons, entre février et août.

À moins d'un accident industriel, il est difficile d'imaginer les « Citizens » s'écrouler, tant ils sont dominateurs et confiants dans leur jeu, transformé par Guardiola : après United à onze longueurs, le troisième Chelsea est perdu à 14 points!

À Old Trafford, ils ont encore fait feu de tout bois, même s'ils ont parfois été bousculés par des « Red Devils » peu portés vers l'attaque mais qui n'avaient pas non plus, même sans Paul Pogba, fait une croix sur l'idée de marquer des buts.

City domine

L'avant-match avait certes tenu toutes ses promesses avec une semaine marquée par les petites polémiques, surtout lancé par un Mourinho en grande forme, reprochant aux « Citizens » de tomber au moindre « coup de vent » et à Guardiola d'arborer un ruban jaune de soutien aux dirigeants catalans emprisonnés (« Je ne crois pas que les règles autorisent les messages politiques sur le terrain »).

L'animosité en coulisses, entre deux entraîneurs qui ne s'apprécient pas, n'a toutefois pas mené à de grands débordements sur le terrain.

Si le match a été engagé, il n'a pas non plus débordé, loin de l'ambiance tendue des précédents derbies mancuniens, les deux entraîneurs ennemis échangeant même quelques plaisanteries au cours de la première période.

Reste que sous la neige de Manchester, il n'y a pas eu vraiment débat et la domination de City a fini par payer sur deux coups de pied arrêtés.

Sur un coup de pied de coin, Romelu Lukaku, à la lutte avec Nicolás Otamendi aux six mètres, déviait le ballon devant le but : David Silva marquait à bout portant juste avant la pause (43).

Moins cinq minutes plus tard, un ballon manqué par Otamendi puis Fabian Delph profitait à Marcus Rashford, qui lui aussi battait David De Gea de prêt (45+2) pour égaliser et donner un peu d'espoir à José Mourinho et ses ouailles.

Ederson impérial

Mais si « City » avait du mal à régler la mire, Guardiola pouvait encore compter sur un Lukaku malchanceux, auteur d'une nouvelle passe décisive pour l'adversaire.

Sur un coup franc excentré, le dégagement du grand Belge trouvait le dos de l'un de ses coéquipiers et Otamendi se jetait pour crucifier De Gea, à nouveau à bout portant (54).

Ederson Moraes réalisait ensuite un double arrêt parfait sur Lukaku et Juan Mata pour sauver le match (85) et clouer le bec aux « Red Devils ».

D'un point de vue personnel, Guardiola s'adjuge un neuvième succès en 20 confrontations avec Mourinho, pour seulement quatre défaites.

Et ce dernier chapitre devrait fortement déplaire au Portugais : s'il n'avait pas perdu contre City, United aurait battu le record de la glorieuse époque de Sir Matt Busby, réalisé entre décembre 1964 et mars 1966, avec 41 matchs consécutifs sans défaite à Old Trafford.

Les Citizens ont la recette pour gâcher la vie de Mourinho : ce sont déjà eux les derniers, en septembre 2016, à s'être imposés au « Theatre of Dreams ».

Mourinho a encore le dessus sur Guardiola en ce qui concerne le nombre de trophées majeurs (25 contre 22), mais après cette défaite, l'écart semble être sur le point de réduire au printemps.