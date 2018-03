Coupe MLS: le Toronto FC et les Sounders se retrouvent

Une saison de records

La saison régulière du Toronto FC a été impressionnante, historique même, avec une récolte record de 69 points. Dans l'histoire de la MLS, ces Reds 2017 ont également terminé sur le podium au chapitre des victoires (20), des points par match (2,03), des buts marqués (74) et de la différence de buts ( 37).

Mais, avec le temps, comment ce parcours serait-il perçu si le TFC venait à échapper une autre finale à domicile? La possibilité existe d'autant plus que les Ontariens, dévastateurs pendant l'été, ont été moins tranchants en séries. Plusieurs épisodes de nervosité ont émaillé leur parcours durant lequel ils n'ont marqué que trois fois en quatre matchs. Si les Red Bulls de New York et le Crew de Columbus n'en ont pas profité, il pourrait en être autrement des Sounders.

La parole à la défense

Si les Sounders ont connu une montée en puissance au cours de la saison, c'est notamment en raison de leur excellent travail défensif. En se limitant aux 15 derniers matchs du calendrier régulier, les hommes de Brian Schmetzer n'ont encaissé que 11 buts. En séries, ils n'ont pas cédé depuis la demi-finale d'association de 2016, soit une séquence de 647 minutes. La charnière centrale composée de Chad Marshall et Roman Torres, réputée pour son style physique et sa qualité aérienne, est un élément important de ce succès. Ensemble, ils affichent une fiche de 12-0-6 lors des 18 derniers matchs. Certes, la dernière ligne droite des Sounders a aussi été marquée par des absences dans ce secteur, mais le Suédois Gustav Svensson a parfaitement remplacé Torres lors du match retour face au Dynamo de Houston.

Un manque de rythme?

En raison de séries qui s'éternisent et de suspensions, Sebastian Giovinco et Jozy Altidore n'ont disputé qu'un seul match lors des... 33 derniers jours. La préparation de l'Américain a également été marquée par une blessure à une cheville subie quelques instants avant son but décisif contre le Crew, en finale d'association. Mais le gaillard sera bien là, prêt à faire la différence. En saison régulière, il a été impliqué dans 28,3% des buts du TFC contre 29,7% pour Giovinco. N'oublions surtout pas Victor Vazquez qui, pour sa première année en MLS, a inscrit 8 buts et délivré 16 passes décisives (32,4%). L'Espagnol est aussi celui qui a délivré le plus de passes clés (2,5) chez le TFC et celui qui touche le plus de ballons par match derrière Michael Bradley (52,5).

Des acquisitions de poids

Peu importe le classement, une équipe n'a rien à gagner en misant sur le statu quo. Le TFC a notamment recruté Vazquez et le défenseur Chris Mavinga. De leur côté, les Sounders pourraient évoluer avec cinq joueurs différents par rapport à la finale de 2016. Le véloce arrière gauche Nouhou Tolo a été l'une des bonnes surprises de l'année tandis que le Néerlandais Kelvin Leerdam a apporté de l'expérience sur le flanc droit. Le Suédois Svensson a affiché sa polyvalence en pouvant évoluer en tant que milieu défensif, arrière central ou latéral. En attaque, Will Bruin a été précieux tout au long de l'année et plus particulièrement depuis la blessure de Jordan Morris en septembre. Même l'absence du capitaine Osvaldo Alonso a été compensée grâce à la profondeur de l'effectif.

Prédiction: Toronto FC 1 Sounders 0