Luis Suarez ne voit pas Neymar joindre le Real Madrid

Des rumeurs concernant un éventuel retour de Neymar dans le championnat d'Espagne, et notamment à Madrid, avaient circulé en septembre après le « penaltygate » avec Edison Cavani. Neymar avait voulu tirer un pénalty à la place de son coéquipier.

Suarez a écarté ce scénario. « Sincèrement je ne l'envisage pas. Je connais Neymar et son admiration pour Barcelone et ses [ex] coéquipiers. Je ne le vois pas aller jouer pour le Real Madrid », a-t-il expliqué au quotidien Marca.

Les deux joueurs se connaissent bien et ont joué trois saisons ensemble à Barcelone. Ils formaient avec Lionel Messi un trio d'attaque qui faisait rêver tous les grands clubs européens, empochant deux Liga et une Ligue des champions.

Le PSG s'est offert les services du Brésilien cet été en payant la clause libératoire à Barcelone de 222 millions d'euros, faisant de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire.

« Ney est désormais assez mature et a pris cette décision [de partir au PSG, NDLR] en pleine conscience. Je suis sûr que c'était douloureux parce qu'il était heureux ici, mais nous devons tous accepter qu'il voulait relever d'autres challenges », a-t-il expliqué.

« Il n'y a aucun reproche, juste de l'admiration et de l'amour à l'état pur pour ce qu'il a donné au club et des relations que nous avons eues durant toutes ces années », a-t-il ajouté.