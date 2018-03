Blerim Dzemaili ne se joindra pas au Bologne FC

L'Impact n'a pas accédé à la requête de son numéro 31, a-t-on confié à La Presse. Dzemaili se trouve actuellement à Bologne, mais ne s'entraîne pas avec le club de Serie A avec qui il a disputé une trentaine de matchs en 2016-2017.

Arrivé au mois de mai à Montréal, Dzemaili a inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en 22 matchs de saison.

Mais après d'excellents débuts, le milieu suisse a semblé marquer le pas physiquement, en plus d'afficher une certaine frustration sur le terrain. On sait maintenant que le joueur traversait quelques épreuves personnelles.

La semaine dernière, l'avocate du joueur a dévoilé qu'il avait entamé une procédure de divorce. Il souhaite empêcher sa future ex-conjointe, Erjona Sulejmani, d'utiliser le nom Dzemaili dans le cadre d'activités professionnelles. Plus important encore, il demande la garde de son jeune garçon, Luan.

Cette nouvelle donne familiale pourrait-elle changer les plans de Dzemaili et précipiter un retour définitif en Europe?

En entrevue avec une chaîne de télévision régionale, le directeur sportif bolognais Riccardo Bigon a indiqué qu'il lui était difficile d'imaginer quelconque renfort cet hiver.

Non seulement anticiperait-il des négociations difficiles avec l'Impact, en raison du changement d'entraîneur, mais il ne désire pas non plus bouleverser l'équilibre de son actuel milieu de terrain.

Il y a une dizaine de jours, le bleu-blanc-noir a annoncé que le prêt du joueur avait été prolongé d'une saison.

Plus tôt dans l'année, Joey Saputo avait pourtant précisé que la première période de prêt, de mai à décembre 2017, allait permettre aux deux camps de travailler sur un contrat à long terme.

Sauf événement malheureux, Dzemaili participera à la Coupe du monde, qui sera disputée en Russie du 14 juin au 15 juillet. La Suisse s'est qualifiée aux dépens de l'Irlande du Nord, le 12 novembre, lors des barrages de la zone Europe.