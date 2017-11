L'Impact disputera un match amical à Las Vegas

L'Impact sera le tout premier club de la MLS et adversaire à affronter le Lights FC, et sera imité par les Whitecaps de Vancouver et de D.C. United les deux semaines suivantes.

Las Vegas fera son entrée en USL en 2018 sous les ordres de José Luis Sanchez Sola, qui a été l'entraîneur-chef de Chivas USA en 2013 en MLS et de plusieurs clubs au Mexique.