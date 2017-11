 Chelsea atteint les 8e de finale de la Ligue des Champions 

Willian a permis à Chelsea d'accéder aux éliminatoires de la Ligue des Champions de l'UEFA alors qu'il lui reste encore un match à disputer, mercredi, après avoir soutiré un penalty et inscrit deux buts dans une victoire à sens unique de 4-0 contre le Qarabag FK.

Associated Press Bakou

Cette victoire a assuré le club londonien de terminer parmi les deux premières équipes du groupe C, et le champion européen en 2012 dispose d'un coussin de deux points devant l'AS Roma, qui a encaissé un revers de 2-0 contre l'Atlético Madrid en fin de journée mercredi.

Le match a basculé à la 19e minute lorsque le défenseur du club de l'Azerbaïdjan Rashad Sadygov a été expulsé, après avoir écopé d'un carton rouge pour avoir retenu Willian tout juste à l'intérieur de la surface de réparation tandis que l'attaquant de Chelsea tentait de récupérer une passe d'Eden Hazard.

Hazard, qui était le seul attaquant en pointe puisque Alvaro Morata était réserviste, a converti le penalty pour son sixième filet à ses sept derniers matchs depuis son retour au jeu à la suite d'une fracture à une cheville. Cesc Fabregas a complété la marque pour les Londoniens.

Du côté de Madrid, Antoine Griezmann a mis fin à une disette de huit matchs sans but avec une manoeuvre spectaculaire, puis Kevin Gameiro a ajouté un but d'assurance pour l'Atlético.

Le club espagnol devra battre Chelsea à Stamford Bridge le 5 décembre et espérer une défaite de l'AS Roma contre le Qarabag FK pour se qualifier pour la phase éliminatoire.

Dans le groupe A, Manchester United a été battu 1-0 par le FC Bâle, ce qui signifie qu'aucune formation du groupe n'est assurée d'atteindre la phase éliminatoire avec une journée de matchs à faire.

Le défenseur Michael Lang a fait mouche à la 89e minute lors d'une deuxième demie impressionnante des champions suisses.

Le United occupe le premier rang du groupe avec 12 points, trois de plus que le FC Bâle et le CSKA Moscou, qui a vaincu le Benfica Lisbonne 2-0. Le club portugais n'a toujours pas amassé un seul point en cinq rencontres.

Lors des derniers matchs du groupe, le 5 décembre, le FC Bâle rendra visite au Benfica, tandis que Man U accueillera le CSKA.

Dans le groupe B, Neymar a marqué deux buts en plus d'en préparer un autre et le Paris Saint-Germain a signé sa victoire la plus imposante en Ligue des Champions, infligeant une correction de 7-1 au Celtic FC.

Le PSG est parfait avec 15 points après cinq matchs, trois points devant le Bayern Munich, qui a vaincu le RSC Anderlecht 2-1. Le PSG et le Bayern sont assurés d'atteindre la phase éliminatoire et lutteront pour le premier rang du groupe le 5 décembre.

Moussa Dembele a ouvert la marque dès la première minute de jeu pour le Celtic FC, mais le PSG a rapidement renversé la vapeur.

Pour sa part, le Bayern a profité d'un but et d'une mise en scène de Corentin Tolisso en deuxième demie pour venir à bout du RSC Anderlecht.

Dans le groupe D, le FC Barcelone s'est assuré du premier rang en vertu d'un verdict nul de 0-0 contre la Juventus de Turin, qui aura besoin d'un autre bon résultat pour se qualifier pour la phase éliminatoire.

L'étoile du Barça Lionel Messi a fait son entrée à la 56e minute, mais n'a pas été en mesure de dénouer l'impasse.

La Juventus occupe le deuxième rang du groupe, un point devant le Sporting Clube de Portugal, qui a vaincu l'Olympiakos Le Pirée 3-1.

Le club italien - qui a atteint la finale deux fois lors des trois dernières saisons - rendra visite à l'Olympiakos lors de la dernière journée de matchs, tandis que le Sporting se rendra à Barcelone.

Bas Dost s'est chargé de l'offensive avec deux buts pour le Sporting Clube de Portugal contre l'Olympiakos, mercredi. Le club grec n'a qu'un point au classement après cinq matchs.

Bruno César aidé le club portugais à s'offrir un coussin de trois buts, avant de voir Vadis Odjidja-Ofoe offrir une mince lueur d'espoir aux visiteurs à la 86e minute.

Le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Besiktas JK, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Tottenham sont les formations ayant confirmé leur place en huitièmes de finale.