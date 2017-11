Deux Académiciens de plus avec l'Impact

La colonie des joueurs formés au club a encore grossi, hier, chez l'Impact, avec les embauches du gardien James Pantemis et du défenseur central Thomas Meilleur-Giguère. Considérant la trajectoire des deux hommes dans les dernières années et l'estime que leur portait le club, l'annonce n'a rien d'une très grosse surprise.

Pantemis, par exemple, s'est entraîné avec la première équipe tout au long de la dernière saison. Jusque-là, il menait la vie d'un joueur de la MLS sans en avoir ni le contrat ni le salaire. « Exactement. Tout était là. J'étais avec l'équipe dans le vestiaire, à la cafétéria, sur le terrain. Mais je ne faisais pas les voyages parce que je n'avais pas de contrat. Jouer avec l'Impact maintenant, ça a toujours été l'un de mes rêves, et j'ai très hâte de commencer », a-t-il dit en entrevue.

Âgé de 20 ans, Pantemis s'est joint à l'Académie en 2014. Il a joué pendant deux saisons avec l'équipe des moins de 18 ans avant de rejoindre le FC Montréal (USL). Signes de son potentiel, l'Impact l'a particulièrement bien accompagné lors de sa grave blessure au genou droit, subie en juin 2016, et lui a récemment permis de s'entraîner à Bologne pendant trois semaines.

« C'était exceptionnel et ça m'a aidé dans mon développement. J'ai beaucoup appris avec l'entraîneur des gardiens là-bas, surtout que le niveau de jeu est très élevé. Être dans un environnement comme ça, c'est bon pour la confiance et mon jeu. »

Meilleur-Giguère, de son côté, a disputé la dernière saison avec le Fury d'Ottawa (USL) sous la forme d'un prêt. Il n'a passé qu'une poignée de minutes sur le terrain en 2017, mais il estime avoir franchi un cap sur le plan mental et physique. Il savait, depuis un certain temps déjà, que la suite de sa carrière allait s'inscrire, en MLS, au sein de son club de coeur.

« Le fait que ça soit fait officiellement, ça m'enlève un peu de pression sur les épaules, a indiqué celui qui a intégré l'Académie en 2013. Selon moi, j'avais déjà le niveau pour jouer en MLS, mais c'était plus dans la tête. D'être allé à Ottawa, ça m'a vraiment fait grandir mentalement, et je suis devenu plus fort. »

«Un peu plus de stress»

Cette annonce survient quelques semaines après le départ de Mauro Biello et de son personnel, qui ont joué un rôle crucial dans le développement des deux hommes. Le destin de Pantemis est intimement lié à celui de Jack Stern, entraîneur des gardiens du FC Montréal, puis de l'Impact la saison dernière. De son côté, Meilleur-Giguère a toujours été particulièrement bien coté par Biello depuis près de deux ans. Maintenant, les deux recrues démarreront leur aventure sous les ordres de Rémi Garde.

« On a eu un meeting, la semaine passée. Ma première impression est qu'il est une très bonne personne, quelqu'un de très professionnel qui a un bon plan, a estimé Pantemis. En janvier, il y aura peut-être un peu plus de stress parce que je vais devoir de nouveau démontrer mes qualités à un entraîneur qui ne m'a jamais vu. Mais que ce soit un camp ou un match, j'essaie de m'amuser. »

Bien des choses vont encore survenir d'ici le début du camp, mais pour l'instant, certains secteurs sont numériquement très imposants chez l'Impact. En défense centrale, Meilleur-Giguère s'ajoute aux Laurent Ciman, Kyle Fisher, Victor Cabrera, Wandrille Lefèvre et Deian Boldor.

« Je prends ça comme un challenge parce que c'est la seule façon dont je peux le prendre. Je vais me concentrer à bien faire mon travail, bien jouer et arriver en forme, a énuméré Meilleur-Giguère, dont le modèle en MLS est Kendall Waston (Whitecaps de Vancouver). Je peux apporter quelque chose dans les airs. Je suis bon de la tête, mais c'est sûr que les attaquants adverses seront à un autre niveau physiquement. »