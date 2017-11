Rémi Garde nommé entraîneur-chef de l'Impact

Dix-sept jours après la fin de la décevante saison 2017, le président de l'Impact Joey Saputo a dévoilé l'identité de son nouvel entraîneur-chef, cet après-midi. Il s'agit du Français Rémi Garde, ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais et d'Aston Villa, qui s'est engagé pour les trois prochaines saisons.

«C'est un challenge très enthousiasmant et difficile, mais dans le football, tout est difficile, a indiqué Garde. J'ai été très heureux des rencontres que nous avons pu avoir avec monsieur Saputo. Il y a, en moi, une grande part d'excitation et de soif de découverte. J'ai aussi envie d'amener ce que j'ai pu vivre en Europe.»

Garde devient le cinquième entraîneur de l'Impact dans la MLS après Jesse Marsch, Marco Schällibaum, Frank Klopas et Mauro Biello.

Natif de L'Arbresle, Garde est âgé de 51 ans. Il a été l'entraîneur-chef de l'Olympique lyonnais de 2011 à 2014, avec lequel il a remporté la Coupe de France et le Trophée des champions en 2012. Il a aussi dirigé, avec moins de succès, le club anglais d'Aston Villa, de novembre 2015 à mars 2016.

Comme joueur, il a évolué comme milieu de terrain avec l'Olympique lyonnais (1984-1993), le RC Strasbourg (1993-1996) et à Arsenal (1996-1999). Il a été sélectionné six fois par l'équipe nationale française, dont celle ayant pris part à l'Euro 1992.

Le président de l'Impact, Joey Saputo, a affirmé lors du bilan de fin de saison qu'il était à la recherche d'un entraîneur d'expérience, qui avait gagné au plus haut niveau en Europe. Il avait aussi affirmé avoir commencé ses recherches en juillet et avait rencontré plusieurs candidats européens et argentins.

- Avec La Presse canadienne