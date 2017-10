 Des partisans de la Lazio causent un nouvel incident raciste 

Associated Press Rome

Ce dimanche, pour assister à la victoire face à Cagliari (3-0), les supporters laziales étaient situés dans la Curva Sud, le virage habituellement réservé à ceux de la Roma, la Curva Nord étant fermée pour deux matches en raison de chants racistes (cris de singe) entendus face à Sassuolo début octobre.

Ils ont marqué leur passage chez leur ennemi en collant de nombreuses images montrant Anne Frank, la jeune fille juive dont le journal intime racontait sa vie à Amsterdam durant l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, portant un maillot de l'AS Roma, le rival honni.

Ce photomontage était déjà apparu il y a quatre ans sur les réseaux sociaux.

La communauté juive de la capitale italienne a immédiatement réagi, expliquant que «ça, ce n'est pas du soccer, ce n'est pas du sport.»

«Sortez l'antisémitisme des stades», a tweeté Ruth Durghello, présidente de la communauté juive de Rome.

«Ce qui s'est passé est très grave, il n'y a aucune justification possible. Ces actes doivent être condamnés sans réserve», a ajouté le ministre des Sports, Luca Lotti.

«Je suis certain que les autorités compétentes vont trouver ce qui s'est passé et que les coupables seront identifiés et sanctionnés rapidement», a-t-il assuré.

En 2013, ces mêmes autocollants étaient déjà apparus dans la ville, montrant Anne Frank, morte dans un camp de concentration en 1945, portant un maillot giallorossi.

Ils avaient été rapidement retirés par les équipes d'entretien du stade Olympique.

Ennemis historiques, Roma et Lazio s'affrontent pour le derby de capitale le 18 novembre, pour le compte de la 13e journée de Serie A.