 Corruption à la FIFA: les droits médias étaient «le plus avantageux possible» 

Le contrat pour les droits médias des Coupes du monde 2026 et 2030, suspecté par la justice suisse d'avoir été l'objet de corruption, était «le plus avantageux possible» pour la FIFA, a affirmé samedi un porte-parole BeIN Médias à l'AFP à Doha.

Jeudi, la justice suisse avait annoncé avoir mis en examen Nasser Al-Khelaïfi, directeur général de BeIN Média et par ailleurs patron du PSG, et l'ancien N.2 de la FIFA Jérôme Valcke pour corruption privée concernant l'attribution des droits médias des Coupe du monde 2026 et 2030.

