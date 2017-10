 Impact: saison terminée pour Duvall, rien de grave pour Piatti 

La Presse Canadienne

L'arrière latéral de l'Impact de Montréal Chris Duvall a subi une entorse à la cheville droite et ne jouera plus cette saison, tandis que le milieu de terrain Ignacio Piatti n'a pas subi de dommages importants à la suite d'une hyperextension d'un genou et il pourrait être à son poste lors du prochain match de l'équipe, le 15 octobre, à Toronto.