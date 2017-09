 Ignacio Piatti aura de «bonnes nouvelles» à annoncer 

«Il y a de bonnes nouvelles, mais on va parler après les cinq derniers matchs», a-t-il spécifié.

Piatti a inscrit 17 buts et récolté six passes décisives, ce qui constitue d'ores et déjà sa meilleure saison statistique avec l'Impact. Son contrat actuel vient à échéance au mois de juin 2018.

«On voit ce qu'il est capable de faire avec 17 buts. Il a peut-être manqué six matchs [ndlr: cinq] et il y en a un ou deux durant lesquels il n'était pas à 100%. En plus, c'est un milieu de terrain, pas un attaquant. C'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue», a ajouté l'entraîneur Mauro Biello.

L'Impact affronte Atlanta, dimanche, en Géorgie.