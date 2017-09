L'Impact à Toronto pour une réaction

Pascal Milano

La Presse La Presse Suivre @PascalMilano Plongé dans le doute après une série de quatre défaites, dont la contre-performance contre Minnesota United, et pointé du doigt par son président mécontent, le onze montréalais tentera de se relever sur le terrain du Toronto FC, ce soir (19h30).

Mauro Biello

Week-end mouvementé Compte tenu des résultats, l'ambiance est forcément plus difficile dans le vestiaire. Mais les joueurs n'ont pas attendu la visite de Nick De Santis, dimanche, pour comprendre que la situation était critique et que les performances étaient en deçà des attentes. «De se le faire dire par les dirigeants, ça vient nous chercher, mais on n'avait pas besoin du président ou du staff pour nous dire qu'on ne faisait pas la job. On le savait déjà, a répondu Samuel Piette. C'était nécessaire parce que c'est bon de savoir ce que les gens au-dessus de nous pensent.» Pour la deuxième journée consécutive, Mauro Biello a rappelé qu'il était de sa responsabilité d'améliorer le rang de l'équipe et qu'il allait lutter jusqu'au bout. «Je suis l'entraîneur, je dirige ce club et si les performances ne sont pas à la hauteur, c'est à moi de gérer ça. Il y a toujours des discussions pour essayer de trouver des solutions, mais, à la fin, c'est moi qui prends des décisions. C'est moi qui dois aider l'équipe à retrouver le bon chemin.»

Ignacio Piatti

Piatti «veut être là» Biello a regretté que les propos tenus dans le vestiaire, dimanche, aient été dévoilés publiquement. Selon lui, certains aspects ont été mal interprétés, exagérés, et notamment la réponse de Nacho Piatti. «Les joueurs sont émotionnels et ils veulent que l'équipe gagne. À la fin, il y a toujours des discussions sur la façon de l'améliorer. Je discute sur une base quotidienne avec Nacho. C'est un gars qui veut être là et qui veut bien faire pour l'équipe. Il est l'un des capitaines de l'équipe, et tout le monde sait qu'il y a des responsabilités, que ce soit le staff technique ou les joueurs.» Quoi qu'il en soit, le match de ce soir à Toronto est l'occasion parfaite pour un sursaut d'orgueil, malgré la qualité de l'adversaire. «On a la chance de passer un message, de prouver qu'on est capables d'aller chercher un résultat contre la meilleure équipe. C'est l'occasion de tourner les choses», a assuré Piette.

Le Toronto FC a écrasé le Galaxy de Los Angeles 4-0 lors du plus récent affrontement entre les deux clubs.

Une attaque de feu Le Toronto FC est invaincu depuis le 1er juillet. Mieux, il a maintenant enchaîné six victoires de suite avec une moyenne de buts par match s'élevant à... 3,5. Portland, Chicago, San Jose, Philadelphie et Los Angeles sont tous passés dans le tordeur ontarien. L'Impact s'est également montré impuissant, le 27 août dernier, malgré 40 bonnes premières minutes et un but de Piatti qui a brièvement relancé le suspense en fin de match. La mission s'annonce difficile, mais Biello a puisé dans sa mémoire pour retrouver un match référence dans des conditions semblables. «L'année passée, on devait gagner à Orlando pour entrer dans les séries. C'était notre troisième match en une semaine et on a été capables de dépasser ça.» L'an dernier, l'Impact avait également battu le TFC au BMO Field malgré une expulsion en première mi-temps.

Justin Morrow