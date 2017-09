 Joey Saputo demande aux partisans de l'Impact «d'être patients» 

Dans une déclaration publiée sur le site Internet de l'Impact, Saputo affirme que «bien que cette saison ait été éprouvante à plusieurs niveaux, nous vous demandons d'être patients».

Saputo revient également sur le plan quinquennal de l'équipe, mentionné à la fin de la dernière campagne. Il déclare que les résultats actuels ne changeront pas les plans.

Celui qui est aussi propriétaire de l'Impact soutient également avoir transmis un message au personnel technique et aux joueurs dans lequel il affirme que la performance de l'équipe lors de la défaite de 3-2 contre le Minnesota United, samedi, était «en deçà de nos attentes et de celles de nos membres, de nos supporters et de cette ville».

Avec six matchs à jouer, l'Impact accuse six points de retard sur les Red Bulls de New York et le sixième et dernier rang donnant accès aux séries.

L'Impact reprendra l'entraînement lundi, avant de rendre visite au Toronto FC, mercredi, puis à l'Atlanta United, dimanche prochain.