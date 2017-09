 Sans filtre avec Samuel Piette: Je rentre à Montréal 

Samuel Piette

Si demain matin un jeune de 14 ans vient me voir pour me demander s'il devrait faire comme moi et saisir la chance de partir quelques mois, voire quelques années, en Europe, je n'hésiterai pas une seule seconde.

Vas-y. Ce n'est pas à 40 ans avec deux enfants qu'il faut le faire. À 14 ans, le moment est parfait. Pas besoin que ce soit pour le sport, ça peut être pour un échange étudiant, pour vivre de nouvelles expériences. Peu importe. Je ne regretterai jamais d'être parti durant sept ans en Europe. C'est la meilleure décision que je pouvais prendre, autant pour mon sport que pour la personne que je suis devenu. C'est sûr que c'est effrayant, partir si jeune. La culture est différente. Mais la vie, c'est la vie. Tu vas manger trois fois par jour, tu vas dormir comme tout le monde, tu vas garder le contact avec ceux qui te sont chers. Si tu ne saisis pas ta chance, peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Il arrive que le train ne passe qu'une seule fois. Reste qu'il ne faut pas penser que c'est une décision facile à prendre et sans conséquence. Au cours de mes sept années d'exil en France, en Allemagne et en Espagne, je me suis vraiment ennuyé de mes amis et de ma famille. C'est la réponse facile, c'est cliché, mais c'est la vérité. La saison en Espagne dure de la mi-juillet à la mi-mai. On n'arrête à peu près pas durant les Fêtes. En Allemagne, la saison est plus longue, presque 11 mois, mais on a un congé à Noël. Ça ne me laissait que quelques semaines pour revenir ici l'été. Je vis dans une petite maison à Repentigny. Ma chambre, mon lit, ce n'est pas comme en Europe. Il n'y a rien comme ta maison, comme tes banalités du quotidien, comme la nourriture de ta mère. Les petits restos d'ici, le Dic Ann's!!! C'est stupide, je sais, mais ce sont les petites choses qui m'ont manqué. J'ai une copine, on ne se voyait pas souvent. Elle travaille ici. Elle essayait de venir me voir aussi souvent qu'elle le pouvait, mais ça coûte cher, il faut avoir le temps. C'est compliqué. Je me suis aussi ennuyé de mon monde. J'ai des amis en Europe, mais rien ne vaut les 10 ou 15 ans d'amitié avec ma gang du Québec. Ça a pesé dans la balance. J'avais l'intérêt de jouer ici depuis le jour où l'Impact est arrivé en MLS. Avec les années, le club a progressé, la MLS a progressé. On voit le Centre d'entraînement qui est spectaculaire. Quand je suis allé en équipe nationale durant la Gold Cup, Anthony Jackson-Hamel et Patrice Bernier m'ont beaucoup vanté l'Impact. Ils m'ont aidé à prendre la décision de revenir à Montréal.

Mon train Je vous parlais un peu plus tôt du fameux train qui ne passe peut-être qu'une fois. Le mien, il est passé quand j'avais 14 ans. Je jouais pour Repentigny et j'ai accepté d'aller me joindre à l'équipe de Boisbriand au niveau AAA. L'entraîneuse Lyne Beauregard cherchait à former une équipe compétitive et ça faisait un moment qu'elle me suivait. Comme elle croyait en mon potentiel, elle m'avait proposé de m'amener en France pour un stage d'un mois. J'ai dit oui et c'est ainsi que je me suis retrouvé au FC Metz avec elle et un autre joueur, Samuel Leblanc, que je salue au passage. Là-bas, il y avait les pros, la réserve des moins de 23 ans, les 19 ans puis les 17 ans. Je m'entraînais avec les plus jeunes. On a fait notre mois, tout s'est bien déroulé, et on nous a proposé de revenir passer un autre mois un peu plus tard. C'est après ce deuxième séjour que les discussions ont commencé pour que je parte durant un an au FC Metz. J'avais 15 ans à l'époque. Côté foot, c'était le summum. Au Québec, l'Académie de l'Impact n'existait pas encore. Il y avait le Centre national de haute performance, mais ce n'était pas ce que je recherchais. J'étais influencé par les grandes équipes européennes que je regardais à la télévision. Je savais que si je voulais m'y rendre un jour, je devais partir. Je ne voulais pas me ramasser à 18 ans sans avoir progressé. En plus, j'avais déjà laissé passer ma chance une première fois, à 13 ans. On m'avait proposé de partir six mois en Allemagne, mais j'avais eu trop peur. Je ne réalisais pas encore le talent que j'avais. J'étais jeune, je ne savais pas ce qui m'attendait. Cette fois, pas question de refuser. J'ai dit oui au FC Metz. Je sais que mon départ a été dur pour mes parents. Je suis enfant unique et je ne manquais pas d'énergie. Je prenais beaucoup de place et ils se sont retrouvés seuls à la maison. Mais ils ne me l'ont jamais fait sentir. Je leur en suis très reconnaissant. Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais partir en Europe, leurs seules préoccupations ont été pour moi: hébergement, nourriture, école. Ils n'ont pas pensé à eux. Ils avaient peur, je le sais, mais ils ont toujours su que c'était ce que je voulais faire. Ils étaient là pour moi. Mes parents ne viennent pas d'un milieu où le soccer est important. N'ayons pas peur des mots, ils ne connaissent rien là-dedans. Ils ont respecté ma décision et ils ont été rassurés par mon entraîneuse Lyne. Chaque fois que j'écrivais à mes parents, ils voulaient seulement savoir si je mangeais bien, si je dormais bien, si j'avais un toit. Encore aujourd'hui, je ne leur parle pratiquement jamais de soccer. Ils veulent seulement savoir si je suis heureux. C'est tout ce qui leur importe.