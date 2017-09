Un carton rouge et une défaite 1-0 pour l'Impact

Bastian Schweinsteiger a touché la cible en deuxième demie après avoir été au coeur d'une expulsion controversée dans le camp montréalais et le Fire de Chicago a vaincu l'Impact 1-0, samedi.

Le baptême du défenseur Deian Boldor en MLS ne s'est pas déroulé comme le Roumain l'aurait souhaité. Il a été expulsé après une consultation vidéo à la 50e minute pour une faute commise à l'endroit de Schweinsteiger.

L'ancienne étoile du Bayern Munich avait été discrète jusque-là, tout comme lors de la victoire de 3-0 de l'Impact face au Fire le 16 août. Schweinsteiger a finalement jeté une douche froide sur les 19 619 spectateurs au Stade Saputo, et le Fire (13-9-5) a mis fin à une série de quatre revers.

De son côté, l'Impact (10-10-6) a encaissé une deuxième défaite de suite après une série de quatre victoires.

Le Bleu-blanc-noir demeure coincé tout juste sous la ligne rouge au septième rang dans l'Association Est, avec autant de points que l'Atlanta United (10-8-6). Le United a toutefois deux matchs en main et un meilleur différentiel de buts.

La formation montréalaise a vu une séquence de 22 matchs (toutes compétitions confondues) avec au moins un but à domicile prendre fin. Ignacio Piatti a aussi vu une série de cinq matchs avec au moins un but être freinée.

Le match de samedi ne représentait pas que les débuts de Boldor, acquis le 20 juillet via un prêt du Bologne FC. Le milieu de terrain Andrés Romero effectuait un premier départ depuis le 10 octobre 2015, quand il avait subi une importante blessure à un genou. Il avait effectué trois sorties comme réserviste en MLS jusqu'ici en 2017.

Ballou Tabla était aussi de retour au jeu pour l'Impact. Après une grève de deux jours et avoir soigné une blessure à une jambe et une infection à la gorge, Ballou a disputé ses premières minutes depuis le 29 juillet en prenant la relève de Romero à la 66e minute. Hernan Bernardello a aussi disputé ses premières minutes depuis le 29 juillet, en relève à Marco Donadel à la 77e minute.

L'Impact a conclu sa séquence de quatre matchs à domicile avec une fiche de 2-2-0. Il sera de retour en action samedi prochain, quand il rendra visite au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Schweinsteiger brûle l'Impact

Le Fire a cogné à la porte en début de rencontre, mais le défenseur Hassoun Camara a réparé son erreur à la neuvième minute en bloquant le tir de Luis Solignac.

Le gardien Evan Bush a ensuite été vigilant, quand Boldor a involontairement dévié un centre vers son propre filet à la 10e minute.

L'Impact a contrôlé le jeu pendant une quinzaine de minutes par la suite. Camara a rejoint l'attaquant Matteo Mancosu dans l'intervalle à la 18e minute, mais le gardien Matt Lampson a réussi l'arrêt, même si le tir semblait hors cible.

Sur le corner découlant de cet arrêt, Piatti a rejoint Romero au haut de la surface de réparation des visiteurs. La frappe de Romero a toutefois abouti dans les mains des Lampson.

La combinaison Piatti-Romero est revenue à la charge dès la 21e minute. Après un échange rapide des deux Argentins, Piatti a rejoint Mancosu au premier poteau. Le tir de l'Italien n'était toutefois pas précis.

Le Fire a affiché de meilleures intentions à compter de la 25e minute. Profitant de l'espace sur les flancs, les visiteurs ont pu s'approcher de la surface des locaux sans toutefois vraiment défier Bush.

Boldor a pris la direction du vestiaire à la 50e minute, quand l'arbitre Baldomero Toledo a changé un carton jaune en carton rouge après avoir consulté la reprise vidéo. Boldor venait d'atteindre Schweinsteiger au tibia droit avec ses crampons au centre du terrain. Schweinsteiger est resté au sol pendant un bon moment, mais il est resté dans le match.

Kyle Fisher s'est amené en relève au sein de la ligne défensive, mais Schweinsteiger a marqué son troisième but de la saison quelques instants plus tard, à la 59e minute. L'ancien international allemand a été laissé fin seul dans la surface de l'Impact et il a facilement dévié un centre de Matt Polster dans l'objectif.

Piatti a obtenu les deux meilleures occasions de créer l'égalité. Sa frappe en croisé a atteint le poteau à la droite de Lampson à la 80e minute. Puis, il a forcé Lampson à réussir un arrêt clé lors de la dernière action de la rencontre.