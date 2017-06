En Chine, Oscar à l'origine d'une bagarre générale

Lors d'une rencontre à l'extérieur dimanche contre le Guangzhou R&F, club de Canton, le milieu de terrain a frappé le ballon deux fois successivement et, semble-t-il, de façon intentionnelle, sur des joueurs de l'équipe adverse.

Un membre du club rival a alors poussé le Brésilien, qui est tombé au sol, et une bousculade musclée impliquant de nombreux joueurs et encadrement des deux équipes a éclaté. Un joueur du Shanghai SIPG et un du Guangzhou R&F ont écopé d'un carton rouge.