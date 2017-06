Une bonne séquence à poursuivre pour l'Impact

Même si cela ne se reflète pas totalement dans la hiérarchie de l'Association de l'Est, l'Impact est sur une pente ascendante depuis plusieurs semaines. Sur les cinq derniers matchs, la récolte de 10 points le place même sur le podium de la MLS derrière le Fire de Chicago et le Galaxy de Los Angeles.

En guise de comparaison, son adversaire de samedi soir (19 h 30), Orlando City SC, a obtenu deux fois moins de points au cours de cette période. « Ces matchs ont été très bons même si on ne monte pas beaucoup au classement. On peut toujours faire mieux et on doit faire mieux, a lancé Blerim Dzemaili. On a montré du bon jeu, mais pour être au top, on doit gagner deux ou trois matchs. Il ne faut pas oublier qu'on a joué moins de matchs que les équipes en avant. »

Après le match nul obtenu à Kansas City, l'Impact a retrouvé sa cohorte de joueurs internationaux au cours de la semaine. Malgré ces retours, Mauro Biello conservera une défense avec cinq défenseurs, déjà utilisée la semaine dernière. L'Impact a justement passé les derniers jours à peaufiner ce système, que ce soit la fermeture des espaces, en phase défensive, ou l'équilibre des responsabilités, en attaque. Petite variante : Hassoun Camara s'exilera dans le couloir droit en raison de l'absence de Chris Duvall.

« On a essayé de s'ajuster au niveau des latéraux [contre Kansas City]. Défensivement, c'est sûr qu'on est cinq en arrière, mais on aimerait être trois quand on a le ballon. On veut être cinq au milieu pour être beaucoup plus haut, avoir beaucoup d'espace sur les côtés et donner du temps à Nacho [Piatti] pour pouvoir exécuter ses actions », a indiqué Camara.

Ballou Jean-Yves Tabla, blessé, ratera un troisième match de suite, tandis que Duvall purgera son match de suspension. Rappelons que la saison d'Ambroise Oyongo, opéré à un genou, est terminée.

Par ailleurs, l'Impact a annoncé, vendredi matin, avoir mis un terme au prêt du milieu de terrain Adrian Arregui. L'Argentin, qui ne s'est jamais imposé dans l'entrejeu, a disputé sept matchs depuis le début de la saison, dont une apparition en championnat canadien. La forte concurrence aurait limité son temps de jeu dans les prochains mois.